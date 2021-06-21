Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em súmula, árbitro registra expulsão a auxiliar do Botafogo: 'Você é vagabundo safado, nos prejudicou'
futebol

Em súmula, árbitro registra expulsão a auxiliar do Botafogo: 'Você é vagabundo safado, nos prejudicou'

Caio Autuori, que faz parte da comissão técnica de Marcelo Chamusca, levou um cartão vermelho após a partida contra o Náutico ter acabado...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 16:24
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As reclamações do Botafogo na direção do árbitro Wanderson Alves de Sousa após a derrota por 3 a 1 para o Náutico, no último domingo, pela 5ª rodada da Série B, renderam uma expulsão. Na súmula, o juiz registou o cartão vermelho a Caio Autuori, auxiliar técnico de Marcelo Chamusca.
+ Chamusca dispara contra arbitragem após revés do Botafogo: 'O que aconteceu beira o absurdo'
No documento, Wanderson escreveu que Caio foi em sua direção ao final da partida e proferiu xingamentos, tendo que ser acalmado pela polícia presente no Aflitos.
"Expulsei este referido auxiliar técnico por após o termino da partida invadir o campo de jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras "você está de sacanagem, você é vagabundo safado, você nos prejudicou". informo que o mesmo foi contido pelos seguranças para não se aproximar da arbitragem", dizia o documento.O Botafogo reclamou com intensidade da atuação de Wanderson. No primeiro gol do Náutico, o toque que gerou o escanteio que resulta no gol vem de um jogador do próprio Timbu - ou seja, a jogada seria um tiro de meta.
+ Veja a tabela da Série B
Também houve reclamações em relação ao pênalti que resultou no segundo gol. O Botafogo afirma que a bola já havia saído do campo quando Paulo Victor derruba Hereda dentro da área, mas ela ainda estava dentro do campo de jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados