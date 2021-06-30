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Em súmula, árbitro de Goiás x Vasco relata ofensas de Alexandre Pássaro: 'Você é culpado disso, seu ladrão'

Segundo o relato do árbitro Douglas Marques das Flores (SP), o diretor executivo de futebol do Gigante da Colina proferiu xingamentos e palavras como "vagabundo" e "ladrão"...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:53

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 20:53
Crédito: Alexandre Pássaro se descontrolou e xingou o árbitro, segundo relatos presentes na súmula (Rafael Ribeiro/Vasco
A derrota do Vasco para o Goiás por 1 a 0 terminou em confusão, com direito a expulsão do meio-campista Juninho. Na súmula, o árbitro Douglas Marques das Flores (SP) relatou ter sofrido ofensas e xingamentos do diretor executivo de futebol do Cruz-maltino, Alexandre Pássaro. Segundo o relato, palavras como "vagabundo" e "ladrão". foram ditas pelo profissional durante o ocorrido.
- Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro > ATUAÇÕES: Vanderlei se destaca na derrota do Vasco para o Goiás
- Informo que ao entrar no túnel do vestiário da arbitragem, o diretor de futebol, sr. Alexandre Pássaro Filho, da equipe Club de Regatas Vasco da Gama, estava presente e proferiu as seguintes palavras: "Você é culpado disso seu ladrão, deu um cartão para o Vanderlei por cera e depois não deu para o Tadeu seu vagabundo". informo que me senti ofendido com as palavras ditas pelo diretor citado acima - disse o árbitro.
> Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais
Após a confusão, o goleiro Vanderlei relatou que os jogadores do Goiás fizeram gracinhas e passaram o pé por cima da bola depois que abriram o placar. Durante a partida, o volante Bruno Gomes tomou dois amarelos e com apenas cinco minutos foi expulso pela segunda vez seguida na competição (ele voltava de suspensão).
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Confiança-SE, no sábado, às 16h30, em São Januário. O time, que segue com 10 pontos na oitava colocação, terá diversos desfalques. Além de Juninho e Bruno Gomes, expulsos, Léo Jabá, Morato e Matías Galarza tomaram o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo.

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