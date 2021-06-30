Em súmula, árbitro de Goiás x Vasco relata ofensas de Alexandre Pássaro: 'Você é culpado disso, seu ladrão'

Crédito: Alexandre Pássaro se descontrolou e xingou o árbitro, segundo relatos presentes na súmula (Rafael Ribeiro/Vasco

A derrota do Vasco para o Goiás por 1 a 0 terminou em confusão, com direito a expulsão do meio-campista Juninho. Na súmula, o árbitro Douglas Marques das Flores (SP) relatou ter sofrido ofensas e xingamentos do diretor executivo de futebol do Cruz-maltino, Alexandre Pássaro. Segundo o relato, palavras como "vagabundo" e "ladrão". foram ditas pelo profissional durante o ocorrido.

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- Informo que ao entrar no túnel do vestiário da arbitragem, o diretor de futebol, sr. Alexandre Pássaro Filho, da equipe Club de Regatas Vasco da Gama, estava presente e proferiu as seguintes palavras: "Você é culpado disso seu ladrão, deu um cartão para o Vanderlei por cera e depois não deu para o Tadeu seu vagabundo". informo que me senti ofendido com as palavras ditas pelo diretor citado acima - disse o árbitro.

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Após a confusão, o goleiro Vanderlei relatou que os jogadores do Goiás fizeram gracinhas e passaram o pé por cima da bola depois que abriram o placar. Durante a partida, o volante Bruno Gomes tomou dois amarelos e com apenas cinco minutos foi expulso pela segunda vez seguida na competição (ele voltava de suspensão).

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