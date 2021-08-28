Em seu retorno ao Botafogo, Carli é peça importante da equipe na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta sexta-feira, o Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, pela vigésima primeira rodada da Série B. Com a vitória, o Alvinegro conseguiu chegar ao G4 da tabela. A tática estabelecida pela equipe carioca funcionou e o zagueiro Carli fez mais uma boa partida na vitória do clube.

> Confira a tabela e os jogos da Série BZagueiro que tem identificação com o Botafogo, Carli retornou ao clube no início da temporada por um acordo de uma dívida antiga do clube com o jogador. O zagueiro chegou em março, quando Marcelo Chamusca ainda era técnico da equipe, mas só conseguiu realizar sua reestreia em agosto, sob o comando de Enderson Moreira. Desde que retornou aos gramados, o atleta tem sido fundamental no sistema defensivo da equipe nas partidas do campeonato.

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Apesar das limitações técnicas, Carli vem sendo um zagueiro soberano no elenco e tem conquistado sua importância à equipe. Em seu primeiro jogo como titular, o capitão argentino já marcou o gol decisivo da partida e, nos últimos jogos, vem se destacando pelos duelos aéreos vencidos.