Em seu jogo 1.500 no Brasileiro, Santos mira G4 contra o Athletico-PR

Crédito: Twitter/Santos

Em busca de entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h, pela 22ª rodada da competição nacional. Esta será a partida de número 1.500 do Peixe na história do torneio nacional.

Sem cair de divisão, o Alvinegro é o clube que mais balançou as redes no torneio, com 2.230 gols marcados. Ao todo, o Santos soma 1.499 jogos, 641 vitórias, 421 empates e 437 derrotas no Brasileirão, além de 2.230 gols marcados, 1.679 gols sofridos e oitos títulos.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOBuscando manter os bons números na história do torneio, o Santos quer a vitória diante dos paranaenses para entrar no G4 do Brasileiro. Caso vença o Furacão e conte com tropeços de Palmeiras, São Paulo e Inter, o Peixe pode terminar a rodada na quarta colocação. Caso o trio e o Flamengo percam, os comandados de Cuca podem chegar à vice-liderança da competição.

Porém, mesmo com o objetivo de entrar no grupo dos quatro melhores do Brasileiro, o Santos deve poupar alguns titulares devido a partida contra a LDU, na próxima terça-feira, em altitude de quase três mil metros em Quito, no Equador, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América. Com jogadores contaminados por Covid-19, o Peixe deve preservar algumas peças, mesmo que recuperadas, como Lucas Veríssimo e Madson.