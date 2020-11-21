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Em seu jogo 1.500 no Brasileiro, Santos mira G4 contra o Athletico-PR

Peixe quer aproveitar o embalo da vitória diante do Internacional para se aproximar de vez do grupo dos quatro melhores da competição. Porém, Liberta pode poupar alguns atletas...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 07:00

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Twitter/Santos
Em busca de entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h, pela 22ª rodada da competição nacional. Esta será a partida de número 1.500 do Peixe na história do torneio nacional.
Sem cair de divisão, o Alvinegro é o clube que mais balançou as redes no torneio, com 2.230 gols marcados. Ao todo, o Santos soma 1.499 jogos, 641 vitórias, 421 empates e 437 derrotas no Brasileirão, além de 2.230 gols marcados, 1.679 gols sofridos e oitos títulos.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOBuscando manter os bons números na história do torneio, o Santos quer a vitória diante dos paranaenses para entrar no G4 do Brasileiro. Caso vença o Furacão e conte com tropeços de Palmeiras, São Paulo e Inter, o Peixe pode terminar a rodada na quarta colocação. Caso o trio e o Flamengo percam, os comandados de Cuca podem chegar à vice-liderança da competição.
Porém, mesmo com o objetivo de entrar no grupo dos quatro melhores do Brasileiro, o Santos deve poupar alguns titulares devido a partida contra a LDU, na próxima terça-feira, em altitude de quase três mil metros em Quito, no Equador, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América. Com jogadores contaminados por Covid-19, o Peixe deve preservar algumas peças, mesmo que recuperadas, como Lucas Veríssimo e Madson.
Resta saber como o Santos lidará com os desfalques e o calendário apertado na partida deste sábado, vital para os objetivos da equipe no Brasileirão.

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