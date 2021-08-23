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Em sequência vitoriosa, Botafogo precisa corrigir falhas para encarar o maior desafio na Série B até agora

Sob o comando de Enderson Moreira, Alvinegro tem nove vitórias em oito rodadas, mas tem dificuldade fora de casa; jogo contra o Vila Nova precisa ser visto como lição...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após início conturbado na Série B, o Botafogo conseguiu se recuperar e embalou rumo ao G4. Com a vitória deste domingo, a equipe chegou ao quinto lugar da competição e é foi melhor mandante do primeiro turno. Agora, o Alvinegro terá uma semana de preparação para o próximo desafio, o mais importante da temporada até agora, diante do Coritiba, na sexta-feira. Sob o comando de Enderson Moreira, o Glorioso passou a transmitir segurança em campo, além de velocidade e um maior entrosamento. Em pouco tempo, os resultados do técnico apareceram: são seis vitórias em oito partidas desde a sua contratação. Porém, o time ainda precisa evoluir quando o assunto é ser visitante. Neste período, a única derrota e o único empate do Alvinegro aconteceram fora de casa, contra o Operário e o Guarani. Analisando toda a campanha no Brasileirão, o time só venceu fora do Nilton Santos uma vez, contra o Confiança.
> Confira a classificação da Série B do BrasileirãoPerto do G4, com 32 pontos, a próxima rodada é o maior desafio do clube desde o início do campeonato. O Botafogo encara o Coritiba, líder da Série B, no Estádio Couto Pereira. Caso consiga sair do Paraná com os três pontos, o Alvinegro pode entrar pela primeira vez na zona de acesso. No entanto, como o jogo contra o Vila Nova mostrou, há outros pontos que precisam ser trabalhados. Jogando contra uma equipe que sofreu apenas 15 gols na Série B, cada chance precisa ser bem aproveitada. Na linha defensiva, que ainda passa por mudanças, o desempenho não pode decair ao longo da partida. O ritmo de jogo deve ser mantido ao máximo, e as substituições não podem ir contra as necessidades da partida. Ainda que o desafio seja grande, o Alvinegro tem condições de entrar no G4 na próxima semana. Com uma semana livre para treinos e mais atletas à disposição de Enderson Moreira, como Luis Oyama, Guilherme Santos e Jonathan Silva, o objetivo de retornar para a elite do futebol está mais perto do que jamais esteve em 2021. Para isso, conta com um elenco que vem se superando a cada rodada.
*Estagiária sob a supervisão de Sergio Santana

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