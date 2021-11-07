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Em sequência como titular, Gabriel ultrapassa a marca de 100 vitórias pelo Corinthians

Volante já havia conquistado o centésimo triunfo diante da Chapecoense, e levou mais um ao participar do 1 a 0 sobre o Fortaleza, novamente escalado no 11 inicial por Sylvinho...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 11:00

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Sylvinho fez apenas uma modificação no time titular do Corinthians que enfrentou o Fortaleza no último sábado. Em relação ao 11 inicial que duelou com a Chapecoense, a diferença foi a entrada de Cássio, que voltou de suspensão. Dessa forma, Gabriel seguiu com a titularidade, além de ter atingido uma marca importante de vitórias pelo clube, onde está desde 2017.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com sua escalação diante do adversário cearense, que acabou batido por 1 a 0, o camisa 5 do Alvinegro estabeleceu sua terceira partida consecutiva como titular, recuperando uma condição que ele havia perdido durante o campeonato. Apesar de ter substituído nos três duelos, ele tem sido peça importante na construção do time que Sylvinho pensa em montar.
- Gabriel volta e dá conta. Cantillo fez ótimos jogos, foi muito bem contra Bragantino e Palmeiras. Depois, por outra situação, não só de meio-campo, mas de time, houve importância do Gabriel - disse o treinador em coletiva.
E essa volta para a titularidade foi importante para que Gabriel conseguisse atingir uma marca importante com a camisa corintiana. Contra a Chape, o volante conquistou sua 100ª vitória no clube e contra o Fortaleza contabilizou a 101ª, ultrapassando a contagem centenária em quase cinco anos de história. Ao todo, são 230 jogos, que também tiveram 69 empates e 60 derrotas.
Entre as curiosidades desse retrospecto está o fato de 51 dessas vitórias terem acontecido em jogos pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, mais da metade. Mesma situação daquelas na Neo Química Arena: 54 dos 101 triunfos foram no estádio em Itaquera. Além disso, a maior vítima de Gabriel foi o Palmeiras, seu ex-clube, o qual venceu por seis vezes ao longo desses últimos cinco anos.
Nesta temporada 2021, Gabriel atuou em 39 jogos, sendo 36 deles como titular, marcando um gol e dando duas assistências. Aos 29 anos, o volante tende a ser novamente titular de Sylvinho diante do líder Atlético-MG, no Mineirão, na próxima quarta-feira, às 19h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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