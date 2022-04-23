Em SC, Criciúma e Sport fazem duelo movimentado e ficam no empate pela Série B

Na manhã deste sábado (23), Criciúma e Sport protagonizaram um bom jogo de futebol no estádio Heriberto Hulse. As equipes fizeram um duelo “lá e cá” e com um gol em cada tempo, ficaram no empate em 1 a 1.
Com o resultado, o Tigre fica momentaneamente na sétima colocação, com quatro pontos conquistados. Na próxima quarta-feira (27), duela contra o Guarani, fora de casa. Enquanto isso, o Leão fica em terceiro, com cinco. Um dia antes, recebe o Ituano, em Pernambuco.
Mesmo atuando fora de casa, o Sport teve iniciativa na partida e teve boas oportunidades, mas sem perigo. Aos poucos, os mandantes foram saindo mais para o jogo, principalmente em jogadas de Marquinhos Gabriel. O Criciúma teve a primeira chance com Thiago Alagoano. O atacante recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu, mas Mailson salvou com a ponta dos dedos, fazendo boa defesa.
Aos 13’, porém, o goleiro pernambucano acabou falhando, Marcelo Hermes aproveitou para arriscar de longe, Mailson aceitou e o Tigre abriu o placar no Hulse. Em seguida, em novo arremate de longe, desta vez com Claudinho, o arqueiro conseguiu intervir.
O Sport teve a sua primeira oportunidade em cobrança de escanteio. Luciano Juba levantou na área, Sabino desviou e Gustavo fez grande defesa. Os visitantes passaram a ter mais a posse de bola, mas não conseguiram levar perigo. Por sua vez, o Tigre tentava aproveitar os contragolpes.
JUBA NELES!
Na volta do intervalo, o Sport estava disposto a conseguir o empate e com dois minutos já criou duas oportunidades, com Matias e Naressi, mas sem perigo. De tanto tentar, conseguiu. Gustavo errou na reposição, Jaderson aproveitou, deu passe para Juba, que empatou o duelo.
A resposta do Tigre surgiu em tabela feita por Marquinhos Gabriel e Fellipe Matheus, que parou em defesa de Mailson. Mais tarde, Alagoano fez cruzamento na área e Rodrigo cabeceou para fora, levando perigo.
Posteriormente, Jaderson acionou Flávio Souza, que mesmo sem ângulo bateu firme e Gustavo salvou. Logo depois, Giovanni levantou na área e Matias testou para mais uma intervenção do arqueiro. Hermes fez boa jogada e quase garantiu a vitória para o Criciúma no fim.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Criciúma 1x1 Sport Local: Heriberto Hulse, Criciúma-SCData/horário: 23/04/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)Assistente 2: José Eduardo Calza (RS)Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)Analista de campo: Cantucho João Setúbal (SC)Árbitra de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)Cartões amarelos: Léo Costa (Criciúma), Rafael Thyere (Sport) Cartões vermelhos: - GOLS: Marcelo Hermes (13’1T) (1-0), Luciano Juba (7’/2T)
Criciúma - Técnico: Claudio Tencati
Gustavo; Claudinho (Cristovam 40’/2T), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa (Marcos Serrato 22’/2T), Arilson e Marquinhos Gabriel; Fellipe Mateus (Negueba 22/2’T), Rafael Bilu (Lohan 32’2T)e Thiago Alagoano (Hygor 22/‘2T)
Sport - Técnico: Gilmar del Pozzo
Mailson; Ezequiel, Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira (Ronaldo Henrique (39’/2T) Pedro Naressi (Giovanni 11’/2T) e Bruno Matias; Luciano Juba, Bill (Jaderson - intervalo/ Ewerthon - 46’2T) e Javier Parraguez (Flávio Souza 10/2T)