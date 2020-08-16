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Em São Januário, Paulinho Bóia ganha nova chance no São Paulo

Atacante formado na base será titular ao lado de Pablo na tarde deste domingo. Bóia herda vaga deixada por Vitor Bueno - que trata de um edema no adutor da coxa esquerda...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Neste domingo, às 16h, o São Paulo vai em busca de sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor mede forças com o Vasco da Gama, em São Januário, e conta com o talento de um garoto da base para conquistar seu objetivo. Com a baixa de Vitor Bueno, o jovem Paulinho Bóia, de 22 anos, ganha nova chance.
Revelado na base, Bóia passou por altos e baixos nos últimos dois anos. Subiu ao profissional em 2018, mas não agradou e foi emprestado ao Portimonense, de Portugal. Sem o sucesso esperado na Europa, o atacante foi cedido ao São Bento para a disputa da Série B do ano passado. A equipe de Sorocaba acabou rebaixada para a Terceirona.
Nesta temporada, Bóia chegou a realizar exames médicos no Cruz Azul, do México. O empréstimo estava praticamente concretizado, mas os mexicanos desistiram. Ciente do potencial do atacante, Fernando Diniz deu um voto de confiança ao garoto da base - que hoje é nome importante no elenco.Na última quinta, Vitor Bueno sentiu dores no adutor da coxa esquerda minutos antes de entrar em campo. Foi a oportunidade para Bóia ganhar a titularidade e ajudar o São Paulo a bater o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi. Com a ausência confirmada do meio-campista, a tendência é de que o garoto de Cotia seja o escolhido de Diniz para formar dupla de ataque com Pablo neste domingo.
Vale lembrar que Paulinho Bóia já marcou um gol nesta temporada, contra o Guarani, na Vila Belmiro, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A comissão técnica e a diretoria trabalham para recuperar a confiança do jogador. O duelo em São Januário é mais uma oportunidade para a jovem revelação do Tricolor.
Uma provável escalação da equipe do Morumbi para o confronto com o Vasco tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Alexandre Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Bóia e Pablo.
A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor do Morumbi fez apenas um jogo na competição, diante do Fortaleza, e saiu vitorioso. A equipe carioca possui retrospecto idêntico, já que sua estreia na primeira rodada foi adiada.

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