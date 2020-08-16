Em São Januário, Paulinho Bóia ganha nova chance no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

Neste domingo, às 16h, o São Paulo vai em busca de sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor mede forças com o Vasco da Gama, em São Januário, e conta com o talento de um garoto da base para conquistar seu objetivo. Com a baixa de Vitor Bueno, o jovem Paulinho Bóia, de 22 anos, ganha nova chance.

Revelado na base, Bóia passou por altos e baixos nos últimos dois anos. Subiu ao profissional em 2018, mas não agradou e foi emprestado ao Portimonense, de Portugal. Sem o sucesso esperado na Europa, o atacante foi cedido ao São Bento para a disputa da Série B do ano passado. A equipe de Sorocaba acabou rebaixada para a Terceirona.

Nesta temporada, Bóia chegou a realizar exames médicos no Cruz Azul, do México. O empréstimo estava praticamente concretizado, mas os mexicanos desistiram. Ciente do potencial do atacante, Fernando Diniz deu um voto de confiança ao garoto da base - que hoje é nome importante no elenco.Na última quinta, Vitor Bueno sentiu dores no adutor da coxa esquerda minutos antes de entrar em campo. Foi a oportunidade para Bóia ganhar a titularidade e ajudar o São Paulo a bater o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi. Com a ausência confirmada do meio-campista, a tendência é de que o garoto de Cotia seja o escolhido de Diniz para formar dupla de ataque com Pablo neste domingo.

Vale lembrar que Paulinho Bóia já marcou um gol nesta temporada, contra o Guarani, na Vila Belmiro, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A comissão técnica e a diretoria trabalham para recuperar a confiança do jogador. O duelo em São Januário é mais uma oportunidade para a jovem revelação do Tricolor.

Uma provável escalação da equipe do Morumbi para o confronto com o Vasco tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Alexandre Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Bóia e Pablo.