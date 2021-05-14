Em São Januário, Internacional vence o Vasco no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20

Em São Januário, o Internacional venceu o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20. O gol do triunfo foi marcado por Mateus Cardorini, na etapa final. Com isso, o Colorado está a um empate da classificação. O duelo de volta está marcado para o próximo dia 22, sábado, às 19h, a princípio no Beira-Rio.
O duelo começou equilibrado em São Januário, com o Vasco tentando impor o seu ritmo de jogo por estar em casa. No entanto, foi o Internacional que teve a primeira chance de abrir o placar. Aos 2, Vitinho cruzou para Cleberson, que chegou com perigo e finalizou, mas Fintelman defendeu. No rebote, Vinícius Mello não aproveitou a chance e perdeu um gol feito.
Vasco reage, mas Colorado assustaO primeiro tempo não apresentou muitas chances de ambos os lados. Mas os Meninos da Colina chegaram depois de uma cobrança de escanteio. Anthoni saiu muito mal do gol, e Menezes cabeceou para o meio da área. Após corta de defesa, Marcos Paulo mandou de cabeça por cima da meta. Aos 40, Pedrinho foi para a cobrança de falta e quase marcou para o Colorado. Fintelman fez ótima defesa e salvou o Cruz-Maltino.
Dedo do técnicoNa etapa final, o Cruz-Maltino tentava fazer triangulações e chegar ao gol adversário, mas pecava na criação. Em uma jogada de contra-ataque, Arthur Sales observou Anthoni adiantando e emendou do meio-campo. A bola viajou e passou com perigo por cima da meta colorada. Fábio Matias, técnico da equipe gaúcha, apostou em Matheus Cardorini, e o centroavante correspondeu com maestria. Pedrinho lançou Vinícius Tobias, que cruzou na medida, para o
Gaúchos quase ampliamApós o Inter abrir o placar, o jogo ficou mais aberto, porém os gaúchos tiveram duas chances de ampliar. Aos 33, Estevão deu um bom passe para Cardorini, que chutou cruzado para grande defesa de Fintelman. No minuto seguinte. João Félix cruzou e Cardorini acertou o travessão. No fim, o Vasco tentou empatar, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio colorado.
FICHA TÉCNICAVASCO 0X1 INTERNACIONAL
Data/Hora: 14/5/2021, às 19hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Gonçalves Paludo (RJ)Assistentes: Diego Couto Barcelos (RJ) e Marcus Vinícius Brandão (RJ)Cartão Amarelo: Rodrigo, Marlon Gomes, Andrey Santos e Caio Eduardo (VAS) / Vinícius Tobias, Cazetta Lucas Vital e Tiago Barbosa,(INT)Cartão Vermelho:
Gols: Matheus Cadorini (20'/2T)
VASCO (técnico: Diogo Siston)Fintelman, JP Galvão (Caio Dantas 39'/2T), Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo; Andrey Santos, Rodrigo Marlon Santos (34'/2T), Marlon Gomes; Marcos Paulo (Michael 24'/2T), Marcos Dias e Arthur Sales
Internacional (Fábio Matias)Anthoni, Vinícius Tobias, Tiago Barbosa, João Félix, Cazetta (Carlos Eduardo.38'/2T); Igor (Matheus Cadorini 15/2T), Lucas Vital, Cleberson (Lucca. 31'/2T); Vinícius Melo, Pedrinho (Matheus Dias 31'/2T) e Vitinho (Estevão 31'/2T)