Em Salvador, Santos encerra preparação para estreia na Copa do Brasil

O Santos estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Albino Turbay pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A competição pode render ao Santos até R$ 71 milhões, em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam. Por entrar na terceira fase, o Peixe já recebe R$ 1,7 milhão.Para este jogo, o técnico Fernando Diniz preparou a equipe na manhã desta segunda-feira no CT do Vitória, em Salvador, e agora pela tarde viajou para o Paraná. O time treinador treinou para o jogo é o mesmo da derrota para o Bahia, neste sábado, fora de casa: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.
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O Cianorte, rival do Santos Copa do Brasil, vem de recentes reformas estruturais, após a boa campanha realizada em 2018 na própria competição nacional. O Centro de treinamentos FACEC foi reformado e hoje conta com dois campos em grama Bermuda, salas de imprensa, fisioterapia, três vestiários, academia (completa), caixa de areia, restaurante e casa-alojamento com mais de 15 quartos.A expectativa da diretoria é uma nova boa campanha para outras melhorias serem implantadas no clube.