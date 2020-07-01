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Em reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão Eleitoral

Equipe será responsável por organizar e auditar pleito que acontecerá em dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 23:39

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 23:39

Crédito: Ricardo Saibun/Santos FC
Em reunião virtual realizada pelo Conselho Deliberativo nesta terça-feira foi apresentado os membros da Comissão Eleitoral. O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e professor universitário Fernando Akaoui será o presidente. Além dele, também irá compor o grupo os conselheiros: Antônio Aguiar, Cássio Richter, Osvaldo Nico e Roberto Diaz Torres. E MAIS:Novos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confiraLucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Elenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramPara preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do anoA Comissão Eleitoral tem como finalidade principal a organização e audição do pleito eleitoral que, segundo prevê o Estatuto do Peixe, deve acontecer na primeira quinzena de dezembro. Ficará sob o encargo deles também a definição da data.
Uma ala dos torcedores santistas defende o adiamento das eleições por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, internamente uma decisão como essa ainda é vista como prematura.
Até o momento, o Santos possui três pré-candidatos: Esmeraldo Tarquínio, Milton Teixeira Filho e Rodrigo Marino. O atual presidente, José Carlos Peres, pode concorrer a reeleição, mas em entrevistas recentes afirmou que não possui interesse. E MAIS:

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