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futebol

Em retorno dos treinos no Ninho, Sub-16 e Sub-17 do Flamengo têm dois resultados positivos para Covid

Foram 60 pessoas testadas entre membros das comissões técnicas e atletas do Flamengo...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:50
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Os times Sub-16 e Sub-17 do Flamengo retornaram aos treinos no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Para isso, todos membros das comissões técnicas e atletas foram submetidos a testes para coronavírus na última quinta e sexta-feira, e, entre as 60 pessoas testadas, duas tiveram resultado positivo, informou o clube. Os testes positivos serão notificados ao Ministério da Saúde.
Assim como fez diante dos casos no elenco profissional, o Flamengo não revelou as identidades dos colaboradores ou atletas que testaram positivo. Contudo, comunicou que ambos estão assintomáticos e cumprem quarentena de 15 dias em suas casas, com acompanhamento diário do clube da Gávea.

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