Em retorno dos treinos no Ninho, Sub-16 e Sub-17 do Flamengo têm dois resultados positivos para Covid

Os times Sub-16 e Sub-17 do Flamengo retornaram aos treinos no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Para isso, todos membros das comissões técnicas e atletas foram submetidos a testes para coronavírus na última quinta e sexta-feira, e, entre as 60 pessoas testadas, duas tiveram resultado positivo, informou o clube. Os testes positivos serão notificados ao Ministério da Saúde.