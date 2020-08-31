Em retorno dos treinos no Ninho, Sub-16 e Sub-17 do Flamengo têm dois resultados positivos para Covid

Os times Sub-16 e Sub-17 do Flamengo retornaram aos treinos no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Para isso, todos membros das comissões técnicas e atletas foram submetidos a testes para coronavírus na última quinta e sexta-feira, e, entre as 60 pessoas testadas, duas tiveram resultado positivo, informou o clube. Os testes positivos serão notificados ao Ministério da Saúde.
Assim como fez diante dos casos no elenco profissional, o Flamengo não revelou as identidades dos colaboradores ou atletas que testaram positivo. Contudo, comunicou que ambos estão assintomáticos e cumprem quarentena de 15 dias em suas casas, com acompanhamento diário do clube da Gávea.