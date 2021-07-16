Em retomada de vacinação, estádio do Corinthians ultrapassa 16 mil doses

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

O estádio do Corinthians chegou a 16 mil doses aplicadas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na retomada da campanha na última quinta-feira (15), 137 pessoas foram vacinadas, chegando a 16.023 no total.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPromovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, a Neo Química Arena tem sido cedida pelo Timão desde o dia 8 de fevereiro.

A campanha segue nesta sexta-feira (16) até às 17h, no Estacionamento Leste, Portão E4, para pessoas a partir dos 35 anos de idade.