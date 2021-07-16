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futebol

Em retomada de vacinação, estádio do Corinthians ultrapassa 16 mil doses

Campanha na Neo Química Arena acontece há mais de cinco meses...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 13:44
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
O estádio do Corinthians chegou a 16 mil doses aplicadas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na retomada da campanha na última quinta-feira (15), 137 pessoas foram vacinadas, chegando a 16.023 no total.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPromovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, a Neo Química Arena tem sido cedida pelo Timão desde o dia 8 de fevereiro.
A campanha segue nesta sexta-feira (16) até às 17h, no Estacionamento Leste, Portão E4, para pessoas a partir dos 35 anos de idade.
Apenas a primeira dose está sendo aplicada na arena corintiana. Às pessoas que receberam a primeira aplicação do imunizante no estádio, precisarão se dirigir aos seus órgãos de saúde estaduais ou municipais para tomarem a segunda dose, podendo conferir através do site vacinaja.sp.org.br.

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