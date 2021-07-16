Em retomada de vacinação, estádio do Corinthians ultrapassa 16 mil doses

O estádio do Corinthians chegou a 16 mil doses aplicadas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na retomada da campanha na última quinta-feira (15), 137 pessoas foram vacinadas, chegando a 16.023 no total.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPromovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, a Neo Química Arena tem sido cedida pelo Timão desde o dia 8 de fevereiro.
A campanha segue nesta sexta-feira (16) até às 17h, no Estacionamento Leste, Portão E4, para pessoas a partir dos 35 anos de idade.
Apenas a primeira dose está sendo aplicada na arena corintiana. Às pessoas que receberam a primeira aplicação do imunizante no estádio, precisarão se dirigir aos seus órgãos de saúde estaduais ou municipais para tomarem a segunda dose, podendo conferir através do site vacinaja.sp.org.br.