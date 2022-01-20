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Em reta final de preparação, Palmeiras ensaia saídas de bola, transições e construção de jogadas

A poucos dias da estreia no Paulistão, contra o Novorizontino, fora de casa, Verdão faz últimos ajustes na pré-temporada. Mais uma vez, Abel contou com elenco completo...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 13:27

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 13:27

O Palmeiras deu sequência na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol, ao período de treinos de pré-temporada. A estreia no ano será no domingo (23), contra o Novorizontino, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista de 2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Após aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos pela comissão técnica de Abel Ferreira: camisas verdes e coletes laranjas. Cada equipe realizou os movimentos no gramado com os adversários simulados por estacas.
Foram aprimorados vários fundamentos como saídas de bola, começando a partir dos goleiros, passando pelas transições e contra-ataques e, por fim, construções de jogadas ensaiadas ofensivas (tanto pelas laterais quanto pelo meio). Ao todo, os trabalhos duraram uma hora e meia.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O elenco almoçará no refeitório do centro de excelência e será liberado. A reapresentação será na sexta (21), às 9h30. No sábado (22), o treino será também pela manhã e, na sequência, o Verdão parte para o interior paulista.
Crédito: PalmeirasfezmaisalgunsajustesantesdaestreiapeloCampeonatoPaulista(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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