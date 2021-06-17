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Em reta final de empréstimo, Vinícius Popó não tem recebido oportunidades no Goiás

Jogador chegou a ficar quatro partidas em sequência sem participar até mesmo da lista de relacionados...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 20:52

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 20:52

Crédito: Atleta tem seus direitos ligados ao Cruzeiro (Fábio Lima
O atacante Vinícius Popó chegou ao Goiás em março desse ano onde disputou cinco jogos e marcou um gol no empate por 1 a 1 diante do Goianésia, ainda pelo Campeonato Goiano. Entretanto, com a chegada do técnico Pintado, o atleta de 20 anos de idade não teve mais oportunidades e viu sua sequência ser interrompida.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Sob o comando do atual treinador da equipe do Cerrado, Popó atuou somente na partida de volta contra o Atlético-GO pelas quartas de final do estadual, a primeira de Pintado no comando do Goiás, onde a equipe acabou eliminada pela derrota na ida por 3 a 0. Desde então, foram quatro jogos sem sequer ser relacionado.
Nesse período, o atacante segue participando das atividades com o restante do grupo e chegou a disputar um jogo-treino contra a equipe Sub-20 do Goiás quando entrou e marcou na vitória por 4 a 1.
Revelado pelo Cruzeiro, o atacante é considerado um dos maiores fenômenos da Toca da Raposa nos últimos anos quando marcou 139 gols em 200 jogos. Entretanto, pelo time principal. Na carreira ainda em caráter inicial como profissional, Popó também acumula dois jogos e um gol na passagem também por empréstimo pelo Sport entre novembro de 2020 e janeiro desse ano.

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