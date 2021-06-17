Em reta final de empréstimo, Vinícius Popó não tem recebido oportunidades no Goiás

O atacante Vinícius Popó chegou ao Goiás em março desse ano onde disputou cinco jogos e marcou um gol no empate por 1 a 1 diante do Goianésia, ainda pelo Campeonato Goiano. Entretanto, com a chegada do técnico Pintado, o atleta de 20 anos de idade não teve mais oportunidades e viu sua sequência ser interrompida.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Sob o comando do atual treinador da equipe do Cerrado, Popó atuou somente na partida de volta contra o Atlético-GO pelas quartas de final do estadual, a primeira de Pintado no comando do Goiás, onde a equipe acabou eliminada pela derrota na ida por 3 a 0. Desde então, foram quatro jogos sem sequer ser relacionado.