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Em reta final de contrato com o Real Madrid, Marcelo é procurado por clube da Turquia

Jogador de 33 anos é alvo do Trabzonspor, que lidera o Campeonato Turco, mas saída na janela de inverno é improvável. Estafe não fecha as portas para negociação no meio do ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:58

Vivendo o que podem ser seus últimos meses como jogador do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo atrai o interesse do Trabzonspor, clube da primeira divisão da Turquia. Aos 33 anos, o brasileiro tem vínculo com a equipe merengue até o final de junho e dificilmente seguirá na próxima temporada.Segundo informações do portal turco "61saat", o Trabzonspor, que lidera o campeonato nacional com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, fez uma oferta para ter o ala já nesta janela de inverno. O salário oferecido pela equipe de Trebizonda foi de 2,5 milhões de euros por ano (R$ 15,9 milhões).
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Apesar do interesse em ter o atleta já neste momento, o estafe de Marcelo, segundo o portal, acabou freando uma saída do brasileiro da capital espanhola.
- Não estamos pensando na Turquia, por enquanto. Podemos nos ver novamente no final da temporada - citou o site "61saat".
Na última semana, após a vitória do Real Madrid sobre o Alcoyano, na Copa do Rei, o camisa 12 falou sobre seu futuro e disse que não se importava por ter perdido espaço, já que sua história estava feira no clube espanhol.
Na atual temporada, o ala entrou em campo apenas sete vezes pelo time espanhol, sendo apenas duas delas como titular. Desde 2007 no Real Madrid, o jogador disputou 535 partidas no total, marcou 38 gols e deu 101 assistências. Conquistou 22 títulos, incluindo quatro vezes a Champions League.
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Formado no Fluminense, Marcelo constantemente é especulado no Tricolor Carioca. Outro clube do Rio de Janeiro que o lateral já teve o nome ligado alguma vezes é o Botafogo, seu time na infância.
Crédito: MarceloperdeuespaçonoRealMadridefezapenassetejogosnaatualtemporada(Foto:SERGEISUPINSKY/AFP

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