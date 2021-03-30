Em resposta a sócios do Corinthians, Mancini projeta reforços e lamenta paralisação do futebol

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, respondeu a perguntas de sócios-torcedores do clube. Nesta entrevista, o treinador projetou reforços e lamentou a paralisação do futebol em São Paulo, em razão da pandemia do coronavírus.Mancini voltou a falar que o Timão busca reforços pontuais, jogadores que cheguem para se firmar e "não sair mais". Além disso, o técnico reforçou há os jovens da base para compor o elenco.

- A partir do momento que for contratar, o jogador tem que vestir a camisa, entrar em campo, jogar e não sair mais. O perfil de jogador para o Corinthians tem que ser esse. Com a dificuldade financeira, temos de apostar nos meninos da base. É óbvio que não de uma vez ou atropelando as coisas, são meninos jovens, precisam de um tempo para amadurecerem em uma equipe recheada com jogadores mais velhos. Essa mescla já está acontecendo, e a tendência é que aumente, que a gente veja algumas caras novas, para ter ganho físico e de intensidade nas partidas. A pandemia acumulou jogos e com um time de idade avançada você vai sofrer. A ideia é ter equilíbrio no ano de 2021 - afirmou Mancini.

O elenco do Corinthians voltou a treinar na segunda-feira, mas não sabe ainda quando será o próximo jogo. Por conta da "fase emergencial" no estado de São Paulo, a realização de partidas está proibida. A medida vale até o dia 11 de abril, mas a Federação Paulista de Futebol e os clubes conversam para achar soluções para a continuidade do Paulistão.

- Lógico que há um impacto, a paralisação não é boa, pois a gente perde sequência de trabalho. Só que quando você tem um calendário apertado como tem sido na época de pandemia, a gente até respira um pouco e consegue com treinamento recuperar um pouquinho a equipe - analisou Mancini.