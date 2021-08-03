Em relatório financeiro, Flamengo celebra balanço do primeiro semestre de 2021: 'Continua em outro patamar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, o Flamengo encerrou o primeiro semestre de 2021 com as finanças equilibradas. Além do balanço trimestral (veja detalhes aqui), o clube divulgou o relatório de transparência referente aos últimos três meses e comemorou o resultado.

+ Variações táticas e novidade: como Renato pode aproveitar a primeira semana livre no Flamengo- Resumindo este semestre em poucas linhas, podemos afirmar que o Flamengo tem superado a crise provocada pela pandemia mantendo suas finanças saudáveis, quitando seus compromissos em dia sem aumentar seu endividamento e mantendo a sua marca cada vez mais forte, aliada a uma performance esportiva consistente. Podemos dizer, portanto, que o Flamengo continua em outro patamar, mesmo em meio à pandemia, por gerir de forma cautelosa e responsável suas finanças. Mais uma vitória do Flamengo - diz o trecho final do documento.

O relatório de transparência é, de acordo com o Flamengo, "o documento que busca simplificar a linguagem dos resultados econômicos para um maior entendimento de todos." Apesar do prejuízo de R$ 116 mil, o clube manteve R$ 33,4 milhões em caixa e apresenta um panorama mais animador em relação a 2020.

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Cabe destacar que o Flamengo ainda não incluiu no balancete os números acerca da venda de Gerson ao Olympique de Marseille, já que a negociação só foi efetivada na Fifa no dia 1º de julho. Apesar disso, o clube não planeja realizar grandes investimentos até o fim do ano.

- Mantendo a necessária prudência e as boas práticas de gestão, os investimentos de capital, seja em ativos ou jogadores, se manterão extremamente limitados no segundo semestre e, mesmo quando houver, o objetivo é de que não existam desembolsos em 2021.

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