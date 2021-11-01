Em reencontro com sua Arena lotada, Corinthians pega lanterna por vitória obrigatória para se aproximar do G4

Crédito: Facebook/@neoquimicaarenaoficial

Demorou muito tempo. E com direito a uma pandemia no período. Mas, enfim, o Corinthians matará a saudade de jogar no seu estádio com capacidade 100% liberada para o público. Nesta segunda-feira, às 21h30, contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time terá forte apoio da Fiel para buscar uma vitória obrigatória sobre a lanterna da tabela e se aproximar do G4, a zona de classificação direta à Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com mais de 34 mil ingressos já vendidos para o confronto, em uma parcial confirmada no sábado pelo clube, o Alvinegro atuará pela primeira vez neste ano com a sua arena completamente disponível para a Fiel. Empurrada pela torcida em peso, a equipe dirigida pelo técnico Sylvinho, sétima colocada do Brasileirão, com 41 pontos, precisa vencer para reduzir a distância para o grupo dos quatro primeiros, hoje fechado pelo Red Bull Bragantino, com 49 pontos.

No mês passado, o Timão voltou a jogar com seus torcedores no estádio depois de quase 20 meses de espera e portões fechados por causa da pandemia da Covid-19. Mas, nos dois confrontos que fez neste retorno da Fiel, contra Bahia e Fluminense, a Arena estava limitada a receber apenas 30% de sua capacidade. Mesmo assim, a equipe aproveitou o apoio que recebeu para conquistar duas vitórias, por 3 a 1 sobre o rival baiano e por 1 a 0 diante do adversário carioca.Depois disso, o Corinthians disputou duas partidas fora de casa e somou apenas um ponto ao ser derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, em clássico no Morumbi, e ao empatar por 2 a 2 com o Internacional, em Porto Alegre. Com isso, viu aumentar a distância para o G4 do Brasileirão e consequentemente também a pressão sobre Sylvinho, alvo de muitas críticas dos torcedores principalmente pelas escalações e substituições promovidas nos últimos jogos.

O treinador havia se fortalecido no cargo após acumular uma invencibilidade de dez partidas na competição nacional, mas neste segundo turno já acumula duas derrotas e dez gols sofridos em nove jogos. Em meio a este cenário, o Timão tentará aproveitar o fato de que fará dois duelos seguidos em casa, contra Chapecoense e no sábado diante do Fortaleza, para novamente entrar na luta direta com outros rivais por vaga na fase de grupos da Libertadores.

- Sem dúvida é uma expectativa enorme. Vai ser a primeira vez que vou jogar com a torcida 100% no estádio. Eu estou muito feliz com o que vai acontecer, e também minha família toda vai vir para o estádio para acompanhar, então é algo que vai ser muito gratificante - afirmou o zagueiro João Victor, em entrevista coletiva na última sexta-feira, após treino no CT Joaquim Grava.

CASA CHEIA APÓS MUDANÇA DA DATA DO JOGO

Uma das joias da base alvinegra, o defensor de 23 anos começou a se firmar no time profissional no período de estádios vazios por causa da pandemia do novo coronavírus. E por isso ainda não teve a chance de atuar pelo Timão com a Arena lotada, em condição que só seria possível justamente a partir desta segunda-feira, 1º de novembro, data em que o Governo do Estado de São Paulo começa a permitir que jogos ocorram com estádios 100% liberados às torcidas.

Devido ao fato, o Corinthians solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o duelo com a Chapecoense, antes marcado para o último domingo, fosse adiado para o dia seguinte. E caso o confronto ocorresse na data original, o Timão só poderia disponibilizar 50% da capacidade da Neo Química Arena à Fiel, tendo em vista o calendário de liberação gradativa da quantidade de público em meio aos protocolos de prevenção e combate à Covid-19.

NOVIDADES GARANTIDAS NO GOL E NA ZAGA

Prestes a viver uma emoção inédita como jogador do Corinthians, João Victor vai retornar ao time nesta segunda-feira após cumprir suspensão na partida contra o Inter. Ele vai retomar o posto que foi ocupado por Raul Gustavo em Porto Alegre, onde Cássio acabou levando o terceiro cartão amarelo e virou desfalque diante da Chapecoense. Com isso, ele deverá ser substituído por Matheus Donelli, hoje considerado o segundo goleiro do elenco alvinegro.

Será a primeira vez, após 35 jogos seguidos pela equipe, que Cássio desfalcará o Timão. O volante Xavier, expulso no Sul, também está suspenso e assim não servirá nem como opção de banco para Sylvinho. E o treinador relacionou para ficar entre os reservas uma novidade: o lateral-esquerdo Reginaldo, do sub-20, que ainda não havia sido chamado para um jogo do time profissional. Ele foi convocado para a vaga do lesionado Lucas Piton, outra baixa alvinegra.

PRIMEIRO JOGO DE GABRIEL PEREIRA APÓS RENOVAÇÃO

No meio-campo do Timão, cuja luta pela vaga do lesionado Willian segue acirrada, Gabriel Pereira entrará em campo pela primeira vez após renovar o seu contrato com o clube até dezembro de 2024. O acordo, selado após semanas de impasse e o risco de o atleta ir embora, foi oficializado no último domingo, quando o presidente Duílio Monteiro Alves aproveitou para "cobrar", nas entrelinhas de um post nas redes sociais, uma vitória sobre a Chapecoense.

- Muito contente com a renovação do contrato do Gabriel Pereira por mais 3 anos. Parabenizo a diretoria de futebol e desejo muito sucesso ao atleta. Agora é foco total no jogo da 2ª, que é de suma importância. Vai, Corinthians! - escreveu o presidente corintiano por meio do seu perfil no Twitter.