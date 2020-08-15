Em reencontro com o Inter, Odair elogia Coudet e exalta o Flu: 'Dando a vida'

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O confronto entre Fluminense e Internacional, neste domingo, marcará o primeiro encontro entre o técnico Odair Hellmann e o ex-clube, onde ficou por dois anos. O treinador relembrou a passagem por Porto Alegre e elogiou o trabalho feito pelo argentino Eduardo Coudet.

– Duelo com o Inter, onde tive a oportunidade de ficar quase dois anos como treinador. Tenho muita gratidão, muito carinho, muito respeito por tudo que o Internacional me proporcionou como profissional do futebol. Tenho muitos amigos, participei de um momento de recuperação do clube junto com muitas pessoas, saindo de uma Série B, chegando em terceiro colocado no Brasileiro de 2018, disputando duas finais em 2019. Acho que foi um belo trabalho de reconstrução, dando continuidade agora com o Coudet, que está fazendo um bom trabalho, está iniciando bem o Brasileiro com duas vitórias - afirmou.Apesar do carinho pelo Colorado, Odair garantiu que precisa "separar as coisas" e falou sobre a importância da partida. O Flu ainda não venceu neste Brasileirão, tendo uma derrota contra o Grêmio na primeira rodada e um empate com o Palmeiras logo depois.

– É um jogo extremamente difícil, a equipe do Inter é bastante intensa, de muita qualidade, mas futebol de alto rendimento exige alto rendimento dos profissionais. Eu preciso separar as coisas, como sempre fiz na minha carreira, agora eu defendo o Fluminense e estou dando a vida aqui. Estou me esforçando ao máximo para que a gente consiga as vitórias. E esse jogo é muito importante para que a gente consiga essa vitória para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Estamos focados nessa partida. Eu sempre falo que o próximo jogo é sempre o mais importante, temos que estar concentrados, atentos, e pode ter certeza que a gente vai lutar do primeiro ao último segundo - completou.