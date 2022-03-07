Em reencontro com a torcida após vexame, Internacional é vaiado no Beira-Rio

O reencontro do Internacional com o seu torcedor após a queda na Copa do Brasil foi um verdadeiro pesadelo ao elenco e técnico Alexander Medina.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Pouco mais de 5 mil pessoas compareceram ao Beira-Rio para acompanhar o time diante do Aimoré e mostraram a sua ira durante o confronto.
Com protesto nas arquibancadas, o time sentiu a pressão dentro das quatro linhas e o desempenho foi abaixo do esperado.
Nem mesmo o gol de David, na reta final do primeiro tempo, foi capaz de acalmar os ânimos no estádio e as vaias ecoaram antes mesmo do intervalo.
No segundo tempo, a cada erro no sistema ofensivo ou descida do Aimoré, aumentavam a reclamação no estádio.
Ao término do jogo, Alexander Medina e jogadores deixaram o gramado com muita vaia nas arquibancadas e um recado direto que muita coisa precisa mudar para ganharem o apoio da nação vermelha.
Calendário
O próximo jogo do Internacional será na quarta-feira, quando o Colorado encara o Grêmio, no Beira-Rio.