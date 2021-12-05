Em rede social, Zé Ricardo comemora retorno ao Vasco: 'Que alegria estar de volta à Colina Histórica'

Depois de uma temporada frustrante, o Vasco trabalha para ter um 2022 diferente e voltar à elite do futebol brasileiro. Com isso, o clube anunciou a contratação do técnico Zé Ricardo, que terá contrato até o final de 2022, com opção de renovação em caso de acesso para a Série A. Em sua página oficial no Instagram, o novo técnico vascaíno comemorou seu retorno ao clube. Vale lembrar que ele comandou equipes de futsal do Vasco da Gama na década de 90. Em 2017, ele voltou a treinar ao Cruz-Maltino e a equipe fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, até a conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

- Que alegria estar de volta à Colina Histórica! Que Deus nos abençoe! - publicou o treinador em sua rede social.

Na última passagem, ele treinou o Vasco em cinquenta jogos, com 22 vitórias, treze empates e 15 derrotas. Dessa vez, terá a missão de recolocar o clube na Série A do Brasileirão. Para isso, o clube passará por uma reformulação em seu elenco. A expectativa da diretoria é que Zé Ricardo tenha ao lado pelo menos dois profissionais para dialogar no Departamento de Futebol.

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No entanto, a negociação com Ricardo Gomes esfriou e ambas as partes decidiram encerrar cordialmente as conversas para um possível retorno do ex-técnico ao Cruz-Maltino. Ele ocuparia o cargo de diretor técnico, uma espécie de coordenador do futebol, sendo o elo entre o CEO (sigla para Chief Executive Officer, espécie de diretor principal, no caso, do futebol).

O clube pretende trazer também um diretor executivo para ocupar a pasta que era de Alexandre Pássaro. O nomes de de Paulo Pelaipe e Newton Drummond, ambos com passagens por São Januário, foram ventilados, mas nada concreto até o momento. Para a Coordenação de futebol, o nome do ex-goleiro Fernando Prass ganhou força.