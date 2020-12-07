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Em rede social, Vinícius Jr promete 'surpresa' para a torcida do Flamengo

Cria do Ninho do Urubu, atacante do Real Madrid lançará vídeo em seu canal no Youtube sobre os tempos de Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:52

Crédito: Gabriel Bouys/AFP
Revelado no Ninho do Urubu, o atacante Vinícius Júnior prometeu uma "surpresa" para a torcida do Flamengo nesta segunda-feira. De acordo com o camisa 25 do Real Madrid, da Espanha, o sexto episódio da série "Vini For Real" publicada em seu Instagram será sobre a sua passagem pelo time da Gávea.
- Con saudades, nação?! Hoje o episódio no Instagram é sobre o Flamengo! Não percam! - publicou o atacante de 20 anos, nesta segunda-feira, no Twitter.placeholderPelo Flamengo, Vini Jr fez 69 partidas no time profissional, marcando 17 gols e deu cinco assistências. O atacante foi uma das maiores promessas recentes da categoria de base do clube e foi negociado com o Real Madrid. Na Espanha, o atacante - frequentemente convocado pela Seleção Brasileira - disputou 84 jogos, fez 12 gols e concedeu 12 passes para gol aos companheiros merengues.

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