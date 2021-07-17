Em rede social, Vasco destaca visita do ex-goleiro Hélton ao Centro de Treinamento do Almirante

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco recebeu uma visita especial em seu Centro de treinamento, na última sexta-feira. Trata-se do ex-goleiro Hélton, de 43 anos, que conquistou com a camisa do Gigante da Colina um Campeonato Brasileiro e uma inesquecível Copa Mercosul. Durante o passeio, o arqueiro conversou com profissionais, tirou fotos e teve um bate-papo com o atual defensor da meta vascaína Vanderlei.

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- Vasco recebeu hoje a visita do ídolo e ex-goleiro Hélton no Centro de Treinamento. Com o Gigante da Colina, ele conquistou um Brasileiro e a Copa Mercosul. Muito bom revê-lo, ídolo! - publicou o Vasco em seu perfil oficial no Twitter.

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Ao longo da carreira, Hélton participou de momentos marcantes pelo Vasco, em um momento de muitas conquistas. Revelado pelo clube, o ex-goleiro atuou em 104 partidas durante três temporadas (de 2000 a 2002) antes de ser negociado com o Porto, clube no qual permaneceu por longos anos. Com o destaque que teve no Vasco, Hélton defendeu as cores da seleção brasileira em quatro partidas.

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Durante o início da temporada de 2000, especificamente no Mundial de Clubes, Hélton teve a oportunidade de ser o goleiro titular do Cruz-Maltino. Ele agarrou a chance e se destacou na competição. Apesar da derrota para o Corinthians (Ele defendeu o pênalti de Marcelinho Carioca) na final, o ano foi excelente para o torcedor.

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