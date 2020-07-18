Em rede social, Pacheco exalta elenco do Fluminense e diz: 'Sempre juntos'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Dias após a derrota na final do Campeonato Carioca, o atacante Fernando Pacheco publicou uma mensagem nas redes sociais exaltando o grupo do Fluminense. O jogador é um dos mais utilizados pelo técnico Odair Hellmann saindo do banco de reservas.

- A vida não é sobre ser um vencedor ou um perdedor. É sobre ser humano e sempre dar o seu melhor. Começamos uma nova história, mas sempre juntos - escreveu o peruano.