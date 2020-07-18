Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em rede social, Pacheco exalta elenco do Fluminense e diz: 'Sempre juntos'

Peruano foi o mais utilizado por Odair ao longo do Campeonato Carioca e enalteceu a união do grupo após a derrota na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:02

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:02

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Dias após a derrota na final do Campeonato Carioca, o atacante Fernando Pacheco publicou uma mensagem nas redes sociais exaltando o grupo do Fluminense. O jogador é um dos mais utilizados pelo técnico Odair Hellmann saindo do banco de reservas.
- A vida não é sobre ser um vencedor ou um perdedor. É sobre ser humano e sempre dar o seu melhor. Começamos uma nova história, mas sempre juntos - escreveu o peruano.
No Carioca, Pacheco fez 11 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O Fluminense está de folga até segunda-feira, quando volta ao CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados