Em rede social, Pacheco exalta elenco do Fluminense e diz: 'Sempre juntos'

Dias após a derrota na final do Campeonato Carioca, o atacante Fernando Pacheco publicou uma mensagem nas redes sociais exaltando o grupo do Fluminense. O jogador é um dos mais utilizados pelo técnico Odair Hellmann saindo do banco de reservas.
- A vida não é sobre ser um vencedor ou um perdedor. É sobre ser humano e sempre dar o seu melhor. Começamos uma nova história, mas sempre juntos - escreveu o peruano.
No Carioca, Pacheco fez 11 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O Fluminense está de folga até segunda-feira, quando volta ao CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro.