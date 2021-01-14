Em rede social, Marinho diz que cobrança por salário foi “brincadeira”

O atacante Marinho usou suas redes sociais para minimizar a declaração que deu ainda no vestiário da Vila Belmiro após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na segunda partida da semifinal da Copa Libertadores.Em uma Live nesta quarta, o atacante aproveitou a presença do superintendente de futebol, Felipe Ximenes, e perguntou "quando vão pagar a gente".- Não acreditem na imprensa que já quer tumultuar o ambiente. Brinquei com o salário porque foi no calor do momento, sabemos que a nova diretoria chegou e já tá firme e forte conosco, diariamente, e coisas boas virão! Tmj família Santos. Vamos focar nos objetivos e falem da classificação, estamos na final e pronto. Beijos e chora quem secou -, escreveu o atacante.Além de Marinho, o técnico Cuca também tocou no assunto salários atrasados na coletiva após o jogo e pediu organização ao novo presidente, Andrés Rueda.