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Em rede social, Marinho diz que cobrança por salário foi “brincadeira”

Em Live na quarta, atacante perguntou ao diretor Felipe Ximenez quando o clube pagaria os jogadores. Nesta quinta, ele escreveu que foi uma brincadeira no calor do momento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 11:23

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:23

Crédito: Marinho explicou declarações dadas após a classificação do Santos para a final da Libertadores (Ivan Storti/Santos
O atacante Marinho usou suas redes sociais para minimizar a declaração que deu ainda no vestiário da Vila Belmiro após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na segunda partida da semifinal da Copa Libertadores.Em uma Live nesta quarta, o atacante aproveitou a presença do superintendente de futebol, Felipe Ximenes, e perguntou "quando vão pagar a gente".- Não acreditem na imprensa que já quer tumultuar o ambiente. Brinquei com o salário porque foi no calor do momento, sabemos que a nova diretoria chegou e já tá firme e forte conosco, diariamente, e coisas boas virão! Tmj família Santos. Vamos focar nos objetivos e falem da classificação, estamos na final e pronto. Beijos e chora quem secou -, escreveu o atacante.Além de Marinho, o técnico Cuca também tocou no assunto salários atrasados na coletiva após o jogo e pediu organização ao novo presidente, Andrés Rueda.
- Gosto do Peres, do Rollo, do Rueda. Mas a gente necessita do pagamento em dia. Temos que pagar nossas contas em dia também, e nem todos têm condição extra. Alguns meninos têm mais necessidade. Nova diretoria fará o possível para colocar Santos em ordem fora de campo. Dentro está em ordem. Se organizar fora, dá para fazer grandes campeonatos nos três anos de Rueda - afirmou Cuca.

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