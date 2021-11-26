Em rede social, Léo Jabá agradece e se despede do Vasco: 'Queria o acesso. Queria fazer a torcida feliz'

Após a última rodada da Série B, o Vasco passará por uma reformulação em seu elenco. Depois da frustrante campanha, que culminou na permanência do clube na segunda divisão em 2022, o time apenas cumpre tabela. A diretoria ainda não informou quais nomes não irão permanecer, mas o atacante Léo Jabá postou em sua rede social uma mensagem de despedida do Cruz-Maltino. - Muitas vezes temos que esperar a poeira baixar para entender o que aconteceu. 2021 me ensinou muitas coisas. Trouxe a alegria de voltar a fazer o que mais amo. Esse prazer de jogar novamente se deve ao Vasco da Gama e todos os profissionais que fazem o clube no dia a dia. Instituição que sempre admirei através da minha família e hoje, sem dúvidas, está marcada nas minhas lembranças. Seria hipocrisia dizer que foi uma ótima passagem. Queria mais. Queria o acesso. Queria fazer a torcida feliz e marcar meu nome na história desse gigante - postou o atacante, e emendou:

- Eu agradeço de coração a todos que participaram desse momento tão importante pra mim e espero poder retribuir todo o carinho que senti. O Vasco é gigante e logo estará no seu devido lugar! - completou

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Na última semana, a diretoria do Vasco anunciou que as férias de Léo Jabá seriam antecipadas. Além dele, Andrey, Zeca e Walber também não atuam mais nesta temporada, e a tendência é que deixem o clube no fim do ano. A reformulação do elenco terá início após o fim da Série B, e o time entra em campo pela última vez na temporada no domingo, fora de casa, contra o Londrina.

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Emprestado pelo PAOK, da Grécia, o atacante, de 23 anos, não conseguiu ter sequência e agradar a torcida. Ao longo de sua passagem pelo Gigante da Colina, ele fez 38 partidas pelo Vasco, marcou três gols e deu quatro assistências.