  • Em rede social, Galarza publica foto de falta não marcada para o Vasco contra o São Paulo: 'Vergonha'
Em rede social, Galarza publica foto de falta não marcada para o Vasco contra o São Paulo: 'Vergonha'

Paraguaio postou nos stories de sua página no Instagram o lance em que Rodrigo Nestor, do São Paulo, o acerta com o pé alto. Arbitragem foi muito criticada por direção vascaína...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:40

LanceNet

Crédito: (Galarza entrou no segundo tempo da partida contra o São Paulo pelo Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco
Com muita polêmica e reclamações sobre o desempenho da arbitragem, o Vasco perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil. Na partida, a equipe teve dois jogadores expulsos mais o técnico Lisca, o que gerou muitas críticas do diretor Alexandre Pássaro e da torcida vascaína. Em sua rede social Matías Galarza postou a foto de uma falta não marcada a favor do clube carioca e desabafou: "Vergonha".
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Em São Januário, o Vasco jogava bem com o novo esquema de Lisca, quando Léo Jabá chegou atrasado e acertou com o pé alto a barriga do adversário. Ainda no primeiro tempo, o atacante foi expulso e acabou prejudicando a atuação da equipe. No entanto, alguns lances com chegadas mais duras por parte de atletas do São Paulo foram destacados nas redes sociais.
+ Ídolo eterno! Vasco homenageia Moacyr Barbosa com grafite em um dos muros de São Januário
Torcedores vascaínos cobraram coerência da arbitragem e relembraram lances parecidos na campanha do clube carioca no último Campeonato Brasileiro, quando o time foi rebaixado por apenas um ponto. Além deles, o diretor Alexandre Pássaro teceu críticas a Anderson Daronco, Daniel Bins - que estava no VAR - e Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem.
Na etapa final da partida, o zagueiro Leandro Castan e o técnico Lisca também receberam o cartão vermelho de Andreson Daronco. No entanto, o clube carioca compartilhou imagens de sua TV no Youtube, que mostram o comportamento de Lisca durante todo jogo, sobretudo no momento em que foi expulso.
+ Após volta por cima, Bruno Gomes pode virar desfalque no Vasco contra o Vitória pela Série B. Entenda
Na súmula, o árbitro relatou ofensas por parte do diretor Alexandre Pássaro, deboche de Lisca e informou que dois pneus do veículo que levou a equipe de arbitragem ao jogo foram esvaziados. Algo que aconteceu dentro das dependências de São Januário, segundo Daronco, em um espaço reservado.Galarza critica arbitragem de Daronco (Reprodução/Instagram Galarza)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

