Em rede social, Galarza publica foto de falta não marcada para o Vasco contra o São Paulo: 'Vergonha'

Com muita polêmica e reclamações sobre o desempenho da arbitragem, o Vasco perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil. Na partida, a equipe teve dois jogadores expulsos mais o técnico Lisca, o que gerou muitas críticas do diretor Alexandre Pássaro e da torcida vascaína. Em sua rede social Matías Galarza postou a foto de uma falta não marcada a favor do clube carioca e desabafou: "Vergonha".
Em São Januário, o Vasco jogava bem com o novo esquema de Lisca, quando Léo Jabá chegou atrasado e acertou com o pé alto a barriga do adversário. Ainda no primeiro tempo, o atacante foi expulso e acabou prejudicando a atuação da equipe. No entanto, alguns lances com chegadas mais duras por parte de atletas do São Paulo foram destacados nas redes sociais.
Torcedores vascaínos cobraram coerência da arbitragem e relembraram lances parecidos na campanha do clube carioca no último Campeonato Brasileiro, quando o time foi rebaixado por apenas um ponto. Além deles, o diretor Alexandre Pássaro teceu críticas a Anderson Daronco, Daniel Bins - que estava no VAR - e Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem.
Na etapa final da partida, o zagueiro Leandro Castan e o técnico Lisca também receberam o cartão vermelho de Andreson Daronco. No entanto, o clube carioca compartilhou imagens de sua TV no Youtube, que mostram o comportamento de Lisca durante todo jogo, sobretudo no momento em que foi expulso.
Na súmula, o árbitro relatou ofensas por parte do diretor Alexandre Pássaro, deboche de Lisca e informou que dois pneus do veículo que levou a equipe de arbitragem ao jogo foram esvaziados. Algo que aconteceu dentro das dependências de São Januário, segundo Daronco, em um espaço reservado.Galarza critica arbitragem de Daronco (Reprodução/Instagram Galarza)