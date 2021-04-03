Em rede social, Fred se manifesta para ajudar Aldo, ex-lateral do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Ex-lateral direito do Fluminense, Aldo está passando por um momento difícil. Campeão Brasileiro com o Tricolor em 1984 e tricampeão Carioca, Aldo vive em Macapá, capital do Amapá, porém, há algumas semanas está em São Paulo. Isso porque, Tânia Espírito Santo, esposa do ex-jogador, está tratando um câncer no rim, agravado pelo diagnóstico da Covid-19. Após campanha na internet, a notícia chegou a Fred que fez postagem nas redes sociais incentivando a torcida a ajudar financeiramente a família do ex-atleta.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Fala galera! Fiquei sabendo pela nossa torcida que Aldo, um dos maiores e mais vitoriosos laterais da história do @fluminensefc, está passando por uma situação financeira delicada e com a esposa, que tem uma doença grave, internada por conta da COVID.

- Vi que muitos torcedores já entraram nessa corrente de ajuda e estou aqui me juntando a vocês, deixando minha contribuição e também o PIX do Aldo para quem quer ajudar. Que Deus abençoe você e sua família, Aldo! PIX: 09694129249 - CPF Aldo Silva Espírito Santo - disse Fred, ao incentivar o auxílio financeiro à Aldo.