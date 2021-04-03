Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em rede social, Fred se manifesta para ajudar Aldo, ex-lateral do Fluminense

Mobilização foi feita para ajudar Aldo, ex-jogador do Fluminense na década de 1980, que está com a esposa internada com câncer e complicações da Covid-19...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 17:32
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Ex-lateral direito do Fluminense, Aldo está passando por um momento difícil. Campeão Brasileiro com o Tricolor em 1984 e tricampeão Carioca, Aldo vive em Macapá, capital do Amapá, porém, há algumas semanas está em São Paulo. Isso porque, Tânia Espírito Santo, esposa do ex-jogador, está tratando um câncer no rim, agravado pelo diagnóstico da Covid-19. Após campanha na internet, a notícia chegou a Fred que fez postagem nas redes sociais incentivando a torcida a ajudar financeiramente a família do ex-atleta.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca- Fala galera! Fiquei sabendo pela nossa torcida que Aldo, um dos maiores e mais vitoriosos laterais da história do @fluminensefc, está passando por uma situação financeira delicada e com a esposa, que tem uma doença grave, internada por conta da COVID.
- Vi que muitos torcedores já entraram nessa corrente de ajuda e estou aqui me juntando a vocês, deixando minha contribuição e também o PIX do Aldo para quem quer ajudar. Que Deus abençoe você e sua família, Aldo! PIX: 09694129249 - CPF Aldo Silva Espírito Santo - disse Fred, ao incentivar o auxílio financeiro à Aldo.
Segundo apuração do GE, a esposa de Aldo piorou justamente após se contaminar pela Covid-19. O ex-jogador também foi contaminado e está cumprindo o período de isolamento em um hotel de São Paulo, enquanto sua esposa segue tratando as complicações da doença no hospital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados