AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em rede social, Conmebol relembra conquista da Libertadores do Vasco em 1998, que completa 23 anos
futebol

Em rede social, Conmebol relembra conquista da Libertadores do Vasco em 1998, que completa 23 anos

Página da entidade enaltece o título mais importante da rica história do Gigante da Colina, no ano de seu centenário. Equipe derrotou o Barcelona (EQU) nos dois jogos da final...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:59
Crédito: Reprodução
O dia 26 de agosto é especial para todos torcedor vascaíno. Há 23 anos, o Vasco erguia o troféu a Copa Libertadores, que coroou uma geração inesquecível diante do Barcelona, de Guayaquil. No aniversário da conquista, a rede social oficial da Conmebol relembrou a vitória por 2 a 1, no Equador, que confirmava os título mais importante da história do Cruz-Maltino, no ano de seu centenário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- São 23 anos da noite em que o Vasco alcançou a glória eterna #GloriaEterna.Um dia como hoje, porém em 1998, a equipe carioca venceu por 2 a 1 o Barcelona, no Equador, e conquistou a Conmebol #Libertadores. Um noite inesquecível para seus torcedores - postou o perfil oficial da Conmebol no Twitter.
+ Para conseguir o acesso à Série A do Brasileiro, Vasco vai precisar de façanha obtida só uma vez. Entenda
Na época, o Cruz-Maltino chegava à Libertadores como atual campeão brasileiro, mas tinha perdido duas estrelas de sua constelação: Edmundo e Evair. Porém, uma dupla entrou para história do clube e marcou boa parte dos gols da caminhada vitoriosa: Donizete e Luizão. Na campanha, o time eliminou os três últimos vencedores da competição: Grêmio, River Plate e Cruzeiro.
Na primeira fase, a equipe comandada por Antônio Lopes passou por dificuldades para engrenar, porém conseguiu dar a volta por cima e levantar a taça. Nos três primeiros jogos, o Vasco passou em branco, sem vitória. Contra Grêmio e Chivas-MEX, a equipe perdeu por 1 a 0, em Porto Alegre e em Guadalajara. Na Cidade do México, um empate contra o América iniciou a reação.
+ Na primeira semana livre, Lisca terá que corrigir a fragilidade defensiva e dar mais intensidade ao Vasco
Com três jogos em São Januário pela frente, o time garantiu a classificação antecipada para a próxima fase com duas vitórias. Diante do Grêmio, um convincente triunfo de 3 a 0, e contra o Chivas, 2 a 0. Para fechar a primeira fase, um time recheado de reservas empatou com o América-MEX por 1 a 1 na Colina Histórica, e o Vasco avançou em segundo no grupo, atrás apenas dos gaúchos. Nos duelos mata-matas, a equipe carioca teve pela frente duelos contra dois brasileiros. O Cruzeiro, que era o atual campeão da competição continental, e novamente o Grêmio. Contra os mineiros, uma vitória por 2 a 1 em casa, e um empate sem gols fora de casa garantiram a vaga nas quartas.
Novamente contra o Grêmio, dois duelos de muito equilíbrio, e um empate heroico por 1 a 1 em Porto Alegre. Na volta, em São Januário, Pedrinho carimbou a vaga nas semifinais diante do poderoso e temido River Plate, que tinha em seu elenco nomes como Sorín, Ayala, Solari, Gallardo e Aimar.
+ Desembargador rejeita pedido do Vasco para suspender execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas
Considerado por muitos como uma final antecipada, o Vasco conseguiu uma vitória por 1 a 0 em casa, com gol do pantera Donizete. Na Argentina, os donos da casa saíram na frente com Sorín, porém um gol entrou para a história do clube carioca e é entoado até hoje por torcedores.
Aos 37 da etapa final, Juninho pegou a bola para uma cobrança de falta, e acertou um lindo chute, monumental, surpreendendo o goleiro Burgos e sacramentando a classificação do Vasco para a final da Libertadores no ano de seu centenário dentro do Estádio Monumental de Nuñez.
Na final, o adversário foram os equatorianos do Barcelona, que havia deixado para trás o Cerro Porteño (PAR). Em São Januário, diante de 36.273 pagantes, uma vitória segura por 2 a 0 fez o Cruz-Maltino colocar uma mão na taça tão sonhada.
+ A pedido de Lisca, Vasco tenta a liberação do zagueiro Walber com Cuiabá e Athletico-PR
Com um clima hostil em Guayaquil, o Vasco não tomou conhecimento, foi superior, e há 23 anos, venceu por 2 a 1. Um dos símbolos daquele time, o capitão Mauro Galvão ergueu a taça
Na grande final, São Januário recebeu oficialmente 36.273 pagantes, que viram uma atuação segura na vitória por 2 a 0. Vale relembrar que a dupla Donizete e Luizão marcaram os gols das duas finais. O resultado deu tranquilidade para o time decidir o título no Equador, mas não seria fácil levantar a taça e levou uma multidão de vascaínos à loucura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso de IA em convenção do PL deve suscitar debates judiciais
Obras de requalificação da Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória
Um novo futuro para o Centro de Vitória
Diogo Lopes, Sandra Fonseca, Liseta Fonseca e o governador do ES Ricardo Ferraço
Enólogo premiado de Portugal comanda jantar harmonizado em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados