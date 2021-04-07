Em rede social, Campeonato Carioca divulga seleção da rodada com três jogadores do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Nesta quarta-feira, os perfis oficiais do Cariocão divulgaram a habitual seleção da rodada. Assim, entre os 11 melhores da semana, três atletas representaram o Fluminense na equipe fictícia. São eles Nino, na linha defensiva, o volante Martinelli e Nenê, como um dos homens de meio campo. Vale ressaltar que o Fluminense conseguiu emplacar esses jogadores no time ideal, por conta da goleada de 4 a 0, em cima do Macaé, na última terça-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaAlém da trinca Tricolor, a seleção da rodada contou ainda com outros seis jogadores do Flamengo, além do atacante Tiago Reis, do Vasco, e do goleiro Neguete, da Portuguesa-RJ. Veja o time completo:

Neguete (Portuguesa-RJ); Isla (Flamengo), Nino (Fluminense), Rodrigo Caio (Flamengo), Filipe Luís (Flamengo); Martinelli (Fluminense), Gerson (Flamengo), Nenê (Fluminense), De Arrascaeta (Flamengo); Gabi (Flamengo) e Tiago Reis (Vasco).