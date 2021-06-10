Em recuperação no Corinthians, Ruan Oliveira celebra três anos da sua estreia como jogador profissional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, Ruan Oliveira celebra três anos de sua estreia no futebol profissional, quando atuou pelo Metropolitano contra o Operário Mafra pelo Campeonato Catarinense em 2018. Em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, ele se aproxima da volta aos gramados para reforçar o elenco alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Fico muito feliz de relembrar minha trajetória, de onde estava e onde estou, de como comecei, das dificuldades que passei e das vitórias que tive até chegar num grande clube como é o Corinthians. Vou continuar trabalhando para comemorar muito mais datas importantes como essa – disse o meia.

O camisa 36 foi contratado por empréstimo pelo Timão no começo de 2019. Ele foi um dos inscritos para defender o Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional por Tiago Nunes, com quem teve algumas oportunidades.

Ruan, porém, se machucou sozinho durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro de 2020, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Poucos dias depois, o meia já foi submetido ao procedimento cirúrgico para o qual é previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação. O jogador já está em transição para voltar aos gramados.