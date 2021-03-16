Em recuperação há três meses, Thiago Maia abre mão de férias e mira retorno: 'Motivado demais'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

De olho na volta aos gramados, Thiago Maia iniciou a nova temporada do futebol brasileiro sem folga. Pouco mais de três meses depois de operar o joelho esquerdo, o camisa 33 abriu mão das férias que o elenco principal do Flamengo teve após o título do Brasileirão e seguiu tratando diariamente no CT Ninho do Urubu.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoApós ter o ligamento cruzado anterior e o canto posterolateral totalmente reconstruídos em 3 de dezembro de 2020, o jogador segue na fase de fisioterapia. Na academia do Ninho, ele já teve contatos leves com a bola e vem trabalhando duro na parte física e no fortalecimento do joelho. Segundo ele, a evolução é positiva e a volta aos gramados o motiva ainda mais.

- Estou me recuperado bem e sentindo uma evolução a cada etapa que vou avançando no tratamento. Hoje com certeza me sinto mais forte, mas sei que ainda falta tempo para que eu esteja 100% recuperado. Estou motivado demais a voltar. É a realização de um sonho que, para ficar perfeito, eu preciso estar em campo jogando - disse Thiago Maia, via assessoria de imprensa.

No último sábado, inclusive, ele postou um vídeo nas redes sociais fazendo atividade de fisioterapia em uma esteira antigravidade, desenvolvida com a tecnologia da Nasa (Agência Espacial Norte Americana) e que custa cerca de R$ 250 mil, no Ninho do Urubu (veja mais aqui).

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Thiago Maia não entra em campo desde o dia 14 de novembro de 2020, no empate contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, quando sofreu a grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. Inicialmente a previsão de retorno do atleta aos gramados era de oito meses, segundo os departamentos médicos do Lille-FRA, detentor dos direitos do jogador, e também do próprio Flamengo.

Apesar do prazo conservador divulgado pelos clubes, Thiago Maia tem superado as expectativas e pode voltar a jogar antes do tempo. Confiante no retorno do atleta, o Flamengo renovou o seu contrato de empréstimo até junho de 2022, com opção de compra no mês de janeiro do mesmo ano.