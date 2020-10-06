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Em recuperação, Gabigol compartilha treino e imagem de tornozelo inchado: 'Minha parte é ser forte'

Goleador do Flamengo, ainda lesionado e fora de combate, citou um trecho de rap nas redes sociais. Lesão ligamentar no tornozelo direito ocorreu no dia 30 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 12:17

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:17

Crédito: Reprodução / Twitter
Ainda sem estar à disposição do técnico Domènec Torrent, Gabigol compartilhou imagens de seus treinos diários visando a recuperação de uma lesão ligamentar do tornozelo direito. O atacante do Flamengo ainda exibiu o local afetado sob inchaço. E citou, em suas redes sociais:- Me perguntam qual a parte mais importante… Minha parte é ser forte, a sua é falar que foi sorte - postou, em referência à música "BMW Monstra", do rapper Krawk. Gabigol deve retornar ao Flamengo na próxima semana, de acordo com o prazo inicial de recuperação (de 15 a 20 dias). Nesta temporada, o camisa 9 soma 16 gols em 26 jogos, além de dez assistências. Ele é o líder do Fla nos dois quesitos.

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