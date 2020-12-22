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Em recuperação, Felipe Melo passa por nova cirurgia e afirma: ‘Deus tem encurtado o tempo’

Volante fraturou o tornozelo na partida contra o Vasco, pela 20ª rodada do Brasileirão
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Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O volante Felipe Melo passou, nesta terça-feira (22), por mais uma cirurgia, desta vez para a retirada de um pino no tornozelo. O procedimento já era previsto e, por isso, não altera o tempo de recuperação do jogador.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Borja voltando ao Palmeiras! Listamos 15 jogadores emprestados que estão bem e poderiam voltar ao seu time
O capitão do título do Paulistão desta temporada falou, através de suas redes sociais, sobre esta nova operação:
– Isso vai me possibilitar já a partir de amanhã começar a fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Coisa linda, Deus é bom e tem encurtado o tempo (de recuperação).Felipe está afastado dos gramados pois sofreu uma fratura no tornozelo na vitória sobre o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início de novembro. A previsão de retorno divulgada pelo Palmeiras é de quatro meses, mas, mesmo assim, o atleta afirmou, em diversos momentos, que a recuperação seria mais rápida e que retornaria em janeiro de 2021.

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