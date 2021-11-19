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Em recuperação, Arrascaeta manda mensagem otimista à torcida do Flamengo

Uruguaio está em recuperação de uma lesão muscular e pode jogar a final da Libertadores, no dia 27, no sacrifício ...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 16:05

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:05

O Flamengo embarca logo mais para Porto Alegre, ainda nesta sexta-feira, para realizar dois jogos na capital gaúcha antes de decidir a Libertadores, no próximo sábado (27). E Arrascaeta, que deve seguir como baixa até a final, mandou um recado otimista para os torcedores rubro-negros.Em seu Instagram, o uruguaio compartilhou a seguinte mensagem para os seus seguidores:
- Todo esforço será recompensado. Bora, meu Mengão! - escreveu Arrascaeta na área de Stories do Instagram (confira a postagem aqui).
Por falar em Arrascaeta, apesar dele ter iniciado a fase de transição física na última quinta-feira, conforme o LANCE! informou, há a preocupação de que a lesão muscular na coxa não tenha sido de grau 2, mas, sim, de grau 3.
É possível que Arrascaeta, sem atuar pelo Fla desde 3 de outubro, vá para o jogo contra o Palmeiras no sacrifício, podendo até começar no banco de reservas, o que faria com que Renato seguisse sem poder escalar o "time ideal" de início. A ver como ocorre a recuperação na próxima semana.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
A torcida tem um "AeroFla" programado para motivar o time no Aeroporto do Galeão logo mais (acompanhe aqui). O próximo jogo do Flamengo será contra o Internacional, às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Antes de jogar a final do dia 27, ainda visitará o Grêmio pelo torneio nacional, dia 23, terça-feira.
Crédito: ArrascaetaemtreinodoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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