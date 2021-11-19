Em recuperação, Arrascaeta manda mensagem otimista à torcida do Flamengo

O Flamengo embarca logo mais para Porto Alegre, ainda nesta sexta-feira, para realizar dois jogos na capital gaúcha antes de decidir a Libertadores, no próximo sábado (27). E Arrascaeta, que deve seguir como baixa até a final, mandou um recado otimista para os torcedores rubro-negros.Em seu Instagram, o uruguaio compartilhou a seguinte mensagem para os seus seguidores:

- Todo esforço será recompensado. Bora, meu Mengão! - escreveu Arrascaeta na área de Stories do Instagram (confira a postagem aqui).

Por falar em Arrascaeta, apesar dele ter iniciado a fase de transição física na última quinta-feira, conforme o LANCE! informou, há a preocupação de que a lesão muscular na coxa não tenha sido de grau 2, mas, sim, de grau 3.

É possível que Arrascaeta, sem atuar pelo Fla desde 3 de outubro, vá para o jogo contra o Palmeiras no sacrifício, podendo até começar no banco de reservas, o que faria com que Renato seguisse sem poder escalar o "time ideal" de início. A ver como ocorre a recuperação na próxima semana.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

A torcida tem um "AeroFla" programado para motivar o time no Aeroporto do Galeão logo mais (acompanhe aqui). O próximo jogo do Flamengo será contra o Internacional, às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Antes de jogar a final do dia 27, ainda visitará o Grêmio pelo torneio nacional, dia 23, terça-feira.