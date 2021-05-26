Em primeiro contato com o elenco do Corinthians, Sylvinho diz que dará caminho aos atletas

Em seu primeiro contato com o elenco do Corinthians, o novo treinador do clube, Sylvinho, apresentado nesta terça-feira (25) buscou ganhar a confiança dos atletas.>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os jogos do Timão

Em reunião antes do treinamento, realizado no CT Joaquim Grava, o técnico reuniu os atletas corintianos onde explicou a sua dinâmica de trabalho.

– Não perco tempo, não gosto de perder, é muito dinâmico, o que a gente faz aqui é trabalho. Respeitem a idade de vocês, o que é pertinente, são jovens, vamos desfrutar, amo. Desfrutem, façam tudo o que vocês quiserem, mas é trabalho. O nosso trabalho tem que ser sério, é uma instituição muito séria tudo isso aqui, mas calma, vamos dar o caminho, fiquem tranquilos. Eu confio em vocês. Acreditem em mim, eu vou mostrar o caminho para vocês, pode m acreditar, e vai aumentar a nossa chance – disse Sylvinho, em registro feito pela Corinthians TV.

O novo comandante do Timão já comandou o treinamento que antecedeu o duelo contra o River Plate (PAR), nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pela última rodada do grupo E, na Copa Sul-Americana, ainda que ele não vá ao banco de reservas neste jogo.