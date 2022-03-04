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Em pré-lista do Uruguai para as Eliminatórias, Piquerez pode desfalcar Palmeiras em decisões

Se convocado, lateral ficará de fora de confrontos pelas quartas e semifinal do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 16:11

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:11

O Palmeiras pode perder o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez para os duelos decisivos das quartas de final e semifinal do Campeonato Paulista.O jogador integra a pré-lista de convocados da seleção uruguaia para as duas últimas partidas do país vizinho nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, divulgada nesta sexta-feira (4).
O time celeste enfrentará Peru, no próximo dia 24, em casa, e Bolívia, dia 29, fora.
As partidas definirão os últimos classificados do continente para a disputa da Copa. Atualmente, o Uruguai está em quarto lugar na classificação, com 22 pontos.
Os quatro primeiros se garantem automaticamente no Mundial, enquanto o quinto colocado vai para a repescagem.
Caso tenha a convocação confirmada, Piquerez não estará disponível para os duelos das quartas e semifinais do Paulistão, previstos respectivamente para os próximos dias 23 e 27. Vale lembrar que ambas as etapas serão em jogo único.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: PiquerezfestejaaconquistadaRecopaaoladodopai,naúltimaquarta-feira(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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