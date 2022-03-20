Em Portugal, Santos apresenta novos uniformes para a temporada 2022

Como são os novos uniformes do Santos?

O uniforme tradicional, branco, tem detalhes nas laterais da camisa que contam com uma gramatura “Rio de Janeiro - Brasil e Lisboa - Portugal”, os dois locais onde ocorreram os jogos das finais do Mundial Interclubes de 1962. Na gola, destaque para um grafismo com as datas das partidas. Já o segundo uniforme é baseado no listrado branco e preto já conhecido pelos santistas, sendo que nas listras pretas há inscrições de data, local e placar.

Há ainda um outro detalhe estético nas etiquetas dispostas pela camisa. Na etiqueta da gola interna, podemos ver uma arte contendo os dizeres "Campeão Mundial de Clubes", com as datas e placares dos jogos da final, um desenho estilizado do número 60 com a taça de campeão e o escudo do time. Já na etiqueta da barra externa há uma outra arte em homenagem aos 60 anos destacando “Campeão Mundial 1962-2022”, datas da conquista e o mesmo elemento do número 60 com a silhueta da taça nas cores dourado e preto.

O lançamento dos novos uniformes em Portugal contou com a presença de dois ídolos eternos daquela conquista: Pepe e Lima. A nova camisa começará a ser comercializada no dia 25 de março no e-commerce da Umbro Brasil e nas lojas oficiais do Santos Futebol Clube: Santos Store. Além disso, a pré-venda das camisas acontece pela Santos Store online do dia 20 ao dia 24 de março.