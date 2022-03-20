Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em Portugal, Santos apresenta novos uniformes para a temporada 2022

Camisas apresentam detalhes fazendo referência aos 60 anos da conquista do primeiro título mundial, em 1962, justamente em cima do Benfica, de Portugal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 17:20

Publicado em 20 de Março de 2022 às 17:20

Como são os novos uniformes do Santos?
O uniforme tradicional, branco, tem detalhes nas laterais da camisa que contam com uma gramatura “Rio de Janeiro - Brasil e Lisboa - Portugal”, os dois locais onde ocorreram os jogos das finais do Mundial Interclubes de 1962. Na gola, destaque para um grafismo com as datas das partidas. Já o segundo uniforme é baseado no listrado branco e preto já conhecido pelos santistas, sendo que nas listras pretas há inscrições de data, local e placar.
Há ainda um outro detalhe estético nas etiquetas dispostas pela camisa. Na etiqueta da gola interna, podemos ver uma arte contendo os dizeres "Campeão Mundial de Clubes", com as datas e placares dos jogos da final, um desenho estilizado do número 60 com a taça de campeão e o escudo do time. Já na etiqueta da barra externa há uma outra arte em homenagem aos 60 anos destacando “Campeão Mundial 1962-2022”, datas da conquista e o mesmo elemento do número 60 com a silhueta da taça nas cores dourado e preto.
O lançamento dos novos uniformes em Portugal contou com a presença de dois ídolos eternos daquela conquista: Pepe e Lima. A nova camisa começará a ser comercializada no dia 25 de março no e-commerce da Umbro Brasil e nas lojas oficiais do Santos Futebol Clube: Santos Store. Além disso, a pré-venda das camisas acontece pela Santos Store online do dia 20 ao dia 24 de março.
Crédito: PepeeLima,craquesdotítulomundialemcimadoBenfica,comanovacamisa(FOTO:Divulgação/Umbro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados