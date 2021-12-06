Em Portugal, Abel Ferreira decidirá com a família se aceitará oferta de renovação do Palmeiras

Assim como os principais jogadores do Palmeiras, Abel Ferreira teve suas férias antecipadas. O treinador chega a Portugal nesta segunda-feira (6) para se reunir com a família, descansar e discutir o futuro.

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Segundo apurou a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA, Abel tem em sua mesa uma proposta de renovação contratual do Palmeiras há dias, mas ainda não deu qualquer resposta para poder decidir os próximos passos com a família.

A oferta do Verdão é por mais dois anos, estendendo o vínculo até o final de 2024 e oferecendo uma valorização que tornaria Abel o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. O atual contrato vai até o fim de 2022 e, portanto, não há motivos para questionar a presença do português no Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAbel deve se reapresentar ao Palmeiras juntamente com os principais jogadores no dia 5 de janeiro para dar início aos preparativos visando a disputa do Mundial em Abu Dhabi.

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Sem Abel à beira do gramado, o Palmeiras volta a campo já nesta segunda-feira (6), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Depois, encerra o ano contra o Ceará, quinta-feira (9), na Arena Barueri. As duas partidas serão válidas pelo Campeonato Brasileiro.