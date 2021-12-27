Em pausa: Botafogo recusa proposta do Corinthians por Kanu, mas atleta se anima com investida do Timão

Corinthians e Botafogo ainda estão longe de chegar a um consenso sobre a transferência de Kanu. As negociações não estão encerradas, mas o Glorioso recusou a proposta feita pelo Timão, que previa empréstimo de alguns atletas e o perdão de dívidas que o Fogão possui com o clube do Parque São Jorge, referente ao empréstimo dos atletas Yago, Jean e Moisés, em 2018.

+ Precisão nos passes, seriedade e poucas faltas: os números de Kanu, alvo do Corinthians para a zagaOs clubes não chegaram a um acordo nos últimos dias, com o Glorioso não se animando com a proposta inicial do Timão. Desde então, o Corinthians ainda não retornou com uma nova proposta.

Por sua vez, Kanu gosta da possibilidade de atuar no Corinthians e não se opõe em deixar o Botafogo, o que também pode pesar para a transferência acontecer.

Vale lembrar que o Alvinegro Carioca vive um xadrez: o zagueiro, com contrato acabando em dezembro de 2022, pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de junho. No momento, o intuito principal do Fogão é lucrar financeiramente com a negociação envolvendo o zagueiro, contudo esse modelo de negócio não tem sido conduzido pela atual diretoria corintiana, que tem apostado em acordos envolvendo ativos ou na contratação de jogadores livres no mercado, como foi o caso de Giuliano, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e mais recentemente Paulinho.

Atualmente, o Corinthians tem os titulares Gil e João Victor como peças para a zaga, além do garoto Raul Gustavo como reserva imediato para a posição, com isso Kanu é um dos principais alvos que o clube do Parque São Jorge possui para reforçar a defesa visando a disputa da Taça Libertadores.