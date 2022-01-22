Em partida movimentada, Chapecoense estreia com vitória sobre o Barra no Catarinense

Na estreia do Campeonato Catarinense 2022, não faltou emoção no confronto entre Chapecoense e Barra, na tarde deste sábado na Arena Condá. E os mandantes não decepcionaram sua torcida. Logo no primeiro tempo, Tiago Real tratou de marcar para o Verdão do Oeste, segurando o placar na segunda etapa até o apito final do árbitro.

Com a vitória, a equipe comandada por Felipe Conceição chegou aos 3 pontos, ficando na parte de cima da tabela. Já a equipe comandada por Matheus Costa, por conta do tropeço, iniciou sua campanha ficando entre os últimos sem nenhum ponto somado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSINÍCIO DE JOGO EQUILIBRADO

Fazendo valer o mando de campo, a Chapecoense sabia da necessidade de ir pra cima do Barra em busca do primeiro gol, deixando o adversário pressionado. Entretanto, as coisas não foram bem assim. Até meados dos 15 minutos, apesar de um ritmo maior por parte da Chape, o time de Balneário Camboriú também tratou de oferecer perigo ao goleiro João Paulo, como no arremate de Dudu Silva que acabou sendo desviado pela zaga.

DONOS DA CASA MELHORAM E MARCAM

Passando o momento mais equilibrado, a equipe comandada por Felipe Conceição passou a ditar as ações em campo. Em quatro chances seguidas, sendo três delas com Guedes, além de uma com Perotti, o camisa 9 acabou tendo um gol anulado, pegando uma posição de impedimento na finalização do atleta após cobrança de falta com desvio no meio do caminho.

Mas o Barra não desanimou e tentou responder na mesma moeda, mandando a bola na trave com Dudu Silva, para lamentação do jogador. Entretanto, o susto não tirou a vontade da Chape que, aos 22, balançou a rede adversária com Tiago Real, após jogada iniciada por Pablo acionando Perotti na sequência, com o atacante desviando para o meia marcar.

Após o gol sofrido, o Pescador tratou de ir para cima em busca do empate. Até os acréscimos dados pela arbitragem, chegou a ter boas chances como quase um gol olímpico por parte de Renatinho, porém quase sofreu o segundo com Busanello acertando a trave do gol defendido por Bruno Grassi, sendo esse o último lance de perigo antes do encerramento da etapa.

INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO

Com duas mudanças promovidas pelo técnico Matheus Costa, colocando Luiz Otávio e Wallace em campo, o Barra não quis saber de perder tempo para correr atrás do prejuízo. Entretanto, até meados dos 15 minutos, poucas foram as chances criadas pelo visitantes, com exceção a de Renatinho, porém com a Chape também tentando aumentar a diferença com Busanello, essa assustando mais após arremate de longe.

Vendo o tempo passar, o treinador do Barrão voltou a recuar para seus suplentes, desta vez colocando Pereira no lugar de Renatinho. Após a troca, passou a melhorar um pouco mais no jogo, justamente com Pereira, que havia entrado momentos antes, dando trabalho ao goleiro João Pedro que conseguiu fazer bonita defesa, além de Wallace, na sequência, mandar de cabeça para fora após cobrança de escanteio.

VISITANTES VÃO PARA O TUDO OU NADA

Com mais trocas, porém agora de ambos os lados, a emoção tomou conta nos momentos finais de partida na Arena Condá. Aos 38, Reginaldo acabou recebendo o segundo amarelo, sendo expulso na sequência, deixando sua equipe com 10 em campo.

Diante do ocorrido, Felipe Conceição optou por fechar seus sistema defensivo colocando Vitor Beker e Fernando. Tentando tirar proveito da situação, o Barra apostou no ataque até os acréscimos e, mesmo criando chances, acabou esbarrando na falta de pontaria, sofrendo seu primeiro revés na competição.

FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 1x0 BARRA

Data e horário: 22/01/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Charly Wendy Straub DerettiAssistentes: Helton Nunes e Valdoir Caldatto

Cartões Amarelos: Ronei, 31'/1ºT; Cleyton, 37'/1ºT; Reginaldo, 33'/2ºT

Cartão Vermelho: Reginaldo, 39'/2ºT

Gols: Tiago Real, 21'/1ºT (1-0)

CHAPECOENSE: João Paulo; Ronei (Maranhão, 30'/2ºT), Frazan, Reginaldo e Busanello; Marcelo Santos, Sousa (Paulinho, 30'/2ºT), Guedes (Fernando, aos 41'/2ºT) Pablo e Tiago Real (Foguinho, aos 2'/2ºT); Perotti (Vitor Becker, aos 40'/2ºT).(Técnico: Felipe Conceição)

BARRA: Bruno Grassi; Lenon, Cleyton, Fredson (Vinicius, aos 43'/2ºT) e Dudu Paraíba; Felipe Baiano (Luiz Otávio, no intervalo), Arthur (Diego Ceará, 37'/2ºT) e Renatinho (Pereira, aos 18'/2ºT); Dudu Silva, Gabriel Pires (Wallace, no intervalo) e Dudu Beberibe.(Técnico: Matheus Costa)