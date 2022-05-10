Em partida marcada por briga de torcidas, Sport elimina o Corinthians da Copa do Brasil Sub-17

A vitória do Sport por 1 a 0 contra o Corinthians na Copa do Brasil Sub-17 foi ofuscada pela invasão de membros da torcida organizada Jovem, maior facção uniformizada do clube pernambucano, ao setor de visitantes para agredir os corintianos que estavam na Ilha do Retiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos em decorrência da violência nas arquibancadas, iniciada aos 41 minutos do segundo tempo, quando parte dos torcedores organizados do clube pernambucano deram a volta por um setor do estádio para chegar ao local onde a torcida do Timão estava, e iniciaram a confusão.

De acordo com o GE, a entrada para a partida foi gratuita, sendo necessário apenas levar um quilo de alimento. Segundo o delegado do jogo, não foi pedido presença da polícia militar dentro do estádio, pelo clube mandante.

Oficialmente, as torcidas organizadas de Sport, Santa Cruz e Náutico foram extintas pela Justiça de Pernambuco em 2020, a pedido do Governo do Estado.

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Com o gol marcado pelo zagueiro Isaac no primeiro tempo, o Sport conseguiu deixar o placar agregado ao seu favor, já que o duelo de ida, disputado na Fazendinha, terminou empatado em 1 a 1.

Agora, o Leão espera a definição do confronto entre Athletico-PR e Cruzeiro para saber o seu adversário nas oitavas de final. Na ida, a Raposa derrotou o Furacão por 2 a 1.

Ao Corinthians, treinado por Guilherme Dalla Déa, resta o Campeonato Paulista na categoria sub-17.