Em parceria com patrocinadora, Bahia promove exposição de troféus da Copa do Nordeste na Fonte Nova

Crédito: Clube irá expor taças da Copa do Nordeste aos torcedores (Reprodução: Instagram Bahia

Seguindo todos os protocolos de prevenção à covid-19, o Bahia exibirá aos torcedores a partir desta sexta-feira (11) as quatro taças de Copa do Nordeste conquistadas pelo clube. A exposição estará disponível por duas semanas, em espaço ao lado da Loja Esquadrão, na Fonte Nova.

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A ação, realizada em parceria com a Casa de Apostas, é exclusiva para sócios em dia, e acontece por meio de um cupom resgatado pelo torcedor dentro do aplicativo Sócio Digital. Para comparecer à apresentação, é necessário apresentar o código (QR Code) relativo ao dia e horário da reserva.

VEJA TABELA E SIMULE O PRÓXIMO JOGO DO BAHIA NO BRASILEIRÃOCom o intuito de minimizar os riscos de contágio, não será permitida a entrada de acompanhantes, o uso de máscara será obrigatório, haverá aferição de temperatura corporal e haverá álcool gel à disposição. As opções de horários para visitação são de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 16h.

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