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Em parceria com patrocinadora, Bahia promove exposição de troféus da Copa do Nordeste na Fonte Nova

Ação foi promovida entre o Tricolor de Aço e a Casa de Apostas, patrocinadora do clube nordestino...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 19:43

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 19:43

Crédito: Clube irá expor taças da Copa do Nordeste aos torcedores (Reprodução: Instagram Bahia
Seguindo todos os protocolos de prevenção à covid-19, o Bahia exibirá aos torcedores a partir desta sexta-feira (11) as quatro taças de Copa do Nordeste conquistadas pelo clube. A exposição estará disponível por duas semanas, em espaço ao lado da Loja Esquadrão, na Fonte Nova.
Confira os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2021
A ação, realizada em parceria com a Casa de Apostas, é exclusiva para sócios em dia, e acontece por meio de um cupom resgatado pelo torcedor dentro do aplicativo Sócio Digital. Para comparecer à apresentação, é necessário apresentar o código (QR Code) relativo ao dia e horário da reserva.
VEJA TABELA E SIMULE O PRÓXIMO JOGO DO BAHIA NO BRASILEIRÃOCom o intuito de minimizar os riscos de contágio, não será permitida a entrada de acompanhantes, o uso de máscara será obrigatório, haverá aferição de temperatura corporal e haverá álcool gel à disposição. As opções de horários para visitação são de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 16h.
Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O torcedor poderá relembrar as conquistas de 2001, 2002, 2017 e 2021 do Esquadrão de Aço, e relembrar momentos inesquecíveis vividos com o clube. O objetivo da exibição é promover alternativas para que a torcida esteja próxima do clube, mesmo em tempos de pandemia.

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