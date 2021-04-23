Em parceria com a SOS Favela, Flamengo distribui cestas básicas na comunidade do Santa Marta

- A importância é muito grande porque muitas pessoas perderam suas rendas com essa pandemia e estão passando por dificuldades. Inclusive, elas nos procuram pedindo ajuda e a gente sempre tenta fazer o melhor. O Flamengo veio para somar e contribuir com esses moradores. Acredito que outros clubes também poderiam fazer mais ações sociais como essa e abençoar a vida dessas pessoas que tanto necessitam - afirmou Jurema Carvalho, líder comunitária e representante do grupo ‘Mulheres pela Paz no Santa Marta’.A campanha ‘Nação Solidária é uma iniciativa do departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, que tem como objetivo mobilizar a sociedade e levantar recursos para combater os impactos causados pela pandemia da COVID-19 na vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas através do site da SOS Favela.