Em papo virtual na FlaTV, Gabigol faz Lewandowski dizer que jogará no Flamengo; assista

Campeões continentais de suas respectivas temporadas retrasadas, Flamengo e Bayern de Munique promoveram uma conversa virtual entre Gabigol e Robert Lewandowski, goleador do clube alemão e o atual melhor jogador do mundo. A resenha foi transmitida na "FlaTV", no YouTube, e finalizou com o brasileiro, em tom de brincadeira, fazer o Lewa falar que vai jogar no Rubro-Negro. Assista no vídeo acima.

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Antes, a apresentadora do canal preparou uma placa à la "Hoje tem gol do Gabigol", mas com os dizeres em polonês, com direito a "Lewangol", o que levou o craque do Bayern às risadas. Ele havia comentado sobre a experiência: