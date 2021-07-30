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Em papo virtual na FlaTV, Gabigol faz Lewandowski dizer que jogará no Flamengo; assista

Atacante do Flamengo e o do Bayern de Munique bateram um papo descontraído, organizado pelos clubes e transmitido no canal do Rubro-Negro no YouTube...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 13:39
Campeões continentais de suas respectivas temporadas retrasadas, Flamengo e Bayern de Munique promoveram uma conversa virtual entre Gabigol e Robert Lewandowski, goleador do clube alemão e o atual melhor jogador do mundo. A resenha foi transmitida na "FlaTV", no YouTube, e finalizou com o brasileiro, em tom de brincadeira, fazer o Lewa falar que vai jogar no Rubro-Negro. Assista no vídeo acima.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Antes, a apresentadora do canal preparou uma placa à la "Hoje tem gol do Gabigol", mas com os dizeres em polonês, com direito a "Lewangol", o que levou o craque do Bayern às risadas. Ele havia comentado sobre a experiência:
- Me sinto bem, é muito interessante falar com o Gabi. Fazer online é algo novo, mas é do outro lado do mundo. Estou feliz de estar aqui e conversar com ele - comentou Lewandowski, muito elogiado pelo atacante do Fla:

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