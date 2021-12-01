Em ótima fase no Coritiba, Waguininho fala sobre ano perfeito no clube paranaense

Um dos principais destaques do Coritiba neste ano, o atacante Waguininho falou o ano de 2021 no clube paranaense. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol coreano, essa temporada foi uma das melhores da sua carreira, já que o Coxa garantiu o acesso a Série A do Brasileirão.
- Estou muito feliz com o ano que tive com a camisa do Coritiba. Foi uma temporada mais que especial para mim, pois, além de conquistar o acesso, individualmente foi fantástico. Estou muito feliz com tudo que aconteceu".
Segundo o atleta, atuar no Coxa tem sido algo muito especial.
- O Coritiba é um clube que merece estar na primeira divisão. Estou muito feliz por estar defendendo as cores do clube. Tem sido uma honra - concluiu.