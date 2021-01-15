Em números: ausência de Gustavo Gómez preocupa Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Diagnosticado com uma lesão na virilha esquerda após ser substituído na derrota que selou a classificação do Palmeiras à final da Libertadores, Gustavo Gómez está fora do confronto diante do Grêmio nessa sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão.

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Ausência essa que será muito sentida, uma vez que o paraguaio não só é um dos líderes e capitão da equipe, como também uma das principais referências técnicas do elenco.

Essa importância, inclusive, se escancara ao observarmos atentamente os números da atual temporada do zagueiro.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosCom Gómez em campo, em 47 jogos, o Verdão venceu 28 vezes, empatou 14 e perdeu apenas cinco. Não bastasse ostentar um aproveitamento de aproximadamente 70%, o Verdão sofre, em média, menos de um gol por jogo - 0,59.

Por outro lado, quando o capitão do Palmeiras não esteve à disposição da comissão técnica, o aproveitamento do Palmeiras cai para cerca de 50%. Em números gerais, em 14 jogos, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O dado que chama mais atenção, no entanto, não é a quantidade de pontos ganhos. Isso porque, na ausência do camisa 15 em campo, o Verdão sofreu um gol por jogo, em média. Uma das derrotas mais marcantes foi diante do São Paulo, pela 15ª rodada do Brasileiro, pelo placar de 2 a 0.

Apesar da assessoria não ter informado a previsão de retorno, Gómez deve perder também o confronto contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18).