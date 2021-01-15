Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em números: ausência de Gustavo Gómez preocupa Palmeiras

Sem o zagueiro e capitão em campo, aproveitamento despenca e defesa do Verdão sofre, em média, um gol por jogo...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Diagnosticado com uma lesão na virilha esquerda após ser substituído na derrota que selou a classificação do Palmeiras à final da Libertadores, Gustavo Gómez está fora do confronto diante do Grêmio nessa sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Ausência essa que será muito sentida, uma vez que o paraguaio não só é um dos líderes e capitão da equipe, como também uma das principais referências técnicas do elenco.
Essa importância, inclusive, se escancara ao observarmos atentamente os números da atual temporada do zagueiro.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosCom Gómez em campo, em 47 jogos, o Verdão venceu 28 vezes, empatou 14 e perdeu apenas cinco. Não bastasse ostentar um aproveitamento de aproximadamente 70%, o Verdão sofre, em média, menos de um gol por jogo - 0,59.
Por outro lado, quando o capitão do Palmeiras não esteve à disposição da comissão técnica, o aproveitamento do Palmeiras cai para cerca de 50%. Em números gerais, em 14 jogos, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
O dado que chama mais atenção, no entanto, não é a quantidade de pontos ganhos. Isso porque, na ausência do camisa 15 em campo, o Verdão sofreu um gol por jogo, em média. Uma das derrotas mais marcantes foi diante do São Paulo, pela 15ª rodada do Brasileiro, pelo placar de 2 a 0.
Apesar da assessoria não ter informado a previsão de retorno, Gómez deve perder também o confronto contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18).
Diante dessa ausência, um provável Verdão conta com: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Kuscevic e Matías Viña; Emerson Santos (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Breno Lopes (Rony), Gustavo Scarpa e Willian Bigode (Luiz Adriano).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari
Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados