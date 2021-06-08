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Em nova passagem no time principal, Mauricio Souza comanda primeiro treino com o grupo do Flamengo

Treinador da equipe sub-20 substituirá Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19, nos próximos dois jogos do clube rubro-negro...
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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:06

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:06

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em preparação para enfrentar o Coritiba, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo realizou mais um treinamento na tarde desta terça-feira. Com a ausência de Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19, Maurício Souza, treinador da equipe sub-20, comandou a atividade junto ao auxiliar Márcio Torres.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimVale lembrar que, além de Ceni, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também foram infectados e cumprem quarentena. Dessa forma, Mauricinho estará à beira do gramado nos próximos dois jogos do Flamengo: contra o Coritiba, nesta quinta-feira, e contra o América-MG, no domingo.
Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, é possível ver Mauricio Souza conversando com Diego Ribas, capitão e um dos principais líderes do elenco. O técnico também reencontrou jogadores com os quais trabalhou na categoria sub-20, como Matheuzinho, João Gomes e Rodrigo Muniz.
Para a partida contra o Coritiba, o Flamengo terá uma série de desfalques: Max, Arrascaeta (ambos com Covid-19), Rodinei (suspenso) e Isla (seleção chilena). Além deles, César e Thiago Maia seguem se recuperando de cirurgia no joelho.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Os cinco convocados para a Seleção Brasileiro (Gerson, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio) são esperados em Curitiba na quinta, mas são dúvidas para o jogo.
O duelo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil teve o horário alterado pela CBF e irá começar às 19h (de Brasília) de quinta-feira, no Couto Pereira. O LANCE! transmite o confronto em Tempo Real.

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