Em nova passagem no time principal, Mauricio Souza comanda primeiro treino com o grupo do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em preparação para enfrentar o Coritiba, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo realizou mais um treinamento na tarde desta terça-feira. Com a ausência de Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19, Maurício Souza, treinador da equipe sub-20, comandou a atividade junto ao auxiliar Márcio Torres.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimVale lembrar que, além de Ceni, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também foram infectados e cumprem quarentena. Dessa forma, Mauricinho estará à beira do gramado nos próximos dois jogos do Flamengo: contra o Coritiba, nesta quinta-feira, e contra o América-MG, no domingo.

Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, é possível ver Mauricio Souza conversando com Diego Ribas, capitão e um dos principais líderes do elenco. O técnico também reencontrou jogadores com os quais trabalhou na categoria sub-20, como Matheuzinho, João Gomes e Rodrigo Muniz.

Para a partida contra o Coritiba, o Flamengo terá uma série de desfalques: Max, Arrascaeta (ambos com Covid-19), Rodinei (suspenso) e Isla (seleção chilena). Além deles, César e Thiago Maia seguem se recuperando de cirurgia no joelho.

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Os cinco convocados para a Seleção Brasileiro (Gerson, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio) são esperados em Curitiba na quinta, mas são dúvidas para o jogo.