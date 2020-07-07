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Em nota oficial, Santos afirma que respeitará decisão do TAS, mas se diz lesado em "Caso Neymar"

Em comunicado, clube lamentou a decisão do Tribunal onde disse que é 'inquestionável fato de que foi lesado na operação'...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 19:56

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:56

Crédito: AFP
O Santos emitiu uma nota em seu site oficial na tarde desta terça-feira onde lamentou a derrota no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas disse que respeitará a decisão.
Pela manhã, as redes sociais brasileiras do Barcelona informaram a vitória sobre o Peixe em ação movida pelo Alvinegro Praiano contra o clube catalão. No processo, iniciado em 2017, ainda na gestão presidida por Modesto Roma Júnior, o clube exigia o pagamento de 61,2 milhões de euros (R$ XXX mi na cotação atual), pelo repasse visto pelo Santos como irregular de valores financeiros da equipe europeia a N&N, empresa de propriedade do pai do atleta negociado.
Em parecer, o TAS afirmou que não houve conduta fraudulenta dos catalães, visto que o contrato entre Santos e Neymar já havia sido rescindido em acordo mútuo.
O comunicado também informa que a responsabilidade inicial sobre o caso foi do escritório de direito Bonassa Bucker, contratado na gestão anterior, e que no início do mandato de José Carlos Peres na presidência santista o clube contratou o Dr. David Casserly, da Kellerhals Carrard, empresa de advocacia internacional.

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