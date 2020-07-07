Em nota oficial, Santos afirma que respeitará decisão do TAS, mas se diz lesado em "Caso Neymar"

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O Santos emitiu uma nota em seu site oficial na tarde desta terça-feira onde lamentou a derrota no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas disse que respeitará a decisão.

Pela manhã, as redes sociais brasileiras do Barcelona informaram a vitória sobre o Peixe em ação movida pelo Alvinegro Praiano contra o clube catalão. No processo, iniciado em 2017, ainda na gestão presidida por Modesto Roma Júnior, o clube exigia o pagamento de 61,2 milhões de euros (R$ XXX mi na cotação atual), pelo repasse visto pelo Santos como irregular de valores financeiros da equipe europeia a N&N, empresa de propriedade do pai do atleta negociado.

Em parecer, o TAS afirmou que não houve conduta fraudulenta dos catalães, visto que o contrato entre Santos e Neymar já havia sido rescindido em acordo mútuo.